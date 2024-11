Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina. Forse potrebbe subire una svolta in negativo il conflitto dopo quanto accaduto ieri. Per la prima volta la nazione governata da Zelensky ha bombardato il territorio russo con i ben noti missili ATACMS forniti dagli Stati Uniti, razzi a lungo raggio che possono appunto colpire in profondità. L’obiettivo, una struttura militare situata a circa 130 chilometri di distanza dal confine ucraino, e ciò fa chiaramente capire le potenzialità dei missili a lunga gittata Made in Usa. Alta tensione a livello internazionale tenendo conto di quanto tale mossa possa dare vita ad una escalation e far scoppiare la terza guerra mondiale nonché un conflitto nucleare.

Curioso come il bombardamento sia giunto nel millesimo giorno di guerra, una data per certi versi simbolica, ma che ci fa chiaramente capire quanto siamo ancora molto lontani da una possibile pace. Immediate le reazioni da Mosca a cominciare da Putin che ha approvato il nuovo decreto che aggiorna la dottrina nucleare russa, mentre Medvedev, numero due del consiglio di sicurezza, sottolinea come la Russia abbia il diritto di reagire con delle armi di distruzione di massa non soltanto contro Kiev ma contro qualsiasi installazione della Nato: il mondo non è forse mai stato così vicino ad una guerra come il periodo in cui stiamo vivendo dalla crisi di Cuba degli anni ’60. Da segnalare tra l’altro che gli Stati Uniti starebbero pensando di inviare anche delle mine anti uomo.

Ultime notizie, condannato per maltrattamenti si uccide

Dramma a Lodi, vicino a Milano, dove un uomo si è ucciso dopo una condanna. Come riferisce TgCom24.it, la vittima aveva appena subito un processo per maltrattamenti in famiglia e il 47enne non ha evidentemente retto questo peso e si è quindi assassinato.

L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 18 novembre, notizia emersa solamente ieri, e il suicidio è accaduto nella cascina in cui lo stesso lavorava. L’uomo è stato rinvenuto senza vita, impiccato e il suo gesto appare proprio come risposta alla condanna della scorsa settimana per cinque anni e due mesi di reclusione in primo grado con rito abbreviato, sentenza che ha riconosciuto i maltrattamenti a danno della moglie, nonché gli abusi.

Ultime notizie, lo sciopero dei medici

Le ultime notizie sugli scioperi. Così come annunciato da diversi giorni, oggi si terrà lo sciopero generale del personale sanitario, quindi medici e infermieri di tutta Italia, compresi veterinari ma anche personale tecnico e amministrativo che lavorano per il servizio sanitario italiano. Lo sciopero sarà di 24 ore ed è stato indetto dalle principali sigle sindacali in risposta alla decisione del governo, tramite la manovra di bilancio 2025, di tagliare i fondi messi a disposizione della sanità, o per lo meno questo è quello che sostengono i medici e gli infermieri.

Possibili disagi quindi per la giornata di oggi ai cittadini del nostro Paese visto che non è da escludere che le varie attività ambulatoriali già prenotate, possono subire delle cancellazioni o dei rinvii, per tutto ciò che ne consegue.

Ultime notizie, l’esplosione a Ercolano della fabbrica di fuochi d’artificio

Le ultime notizie sul caso della fabbrica di fuochi d’artificio. Il giorno dopo l’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio di Ercolano, risultata abusiva, il proprietario è stato denunciato con l’accusa di omicidio colposo plurimo, ma non sta rispondendo alle domande degli inquirenti che indagano sulla tragedia.

L’immobile che ospitava la fabbrica abusiva sarebbe intestato ad un minorenne parente del proprietario, che non è perseguibile data la minore età. Le vittime dell’esplosione sono due gemelle di 26 anni ed un ragazzo di 18 anni. Per tutti si trattava del primo giorno di lavoro. L’area della fabbrica ed le sue vicinanze sono interdette al traffico e si procederà alla bonifica, effettuata da parte di uomini del corpo degli artificieri.

Ultime notizie, tragedia sull’autostrada A4 nel tratto di Padova

Le ultime notizie sugli incidenti. Una tragedia automobilistica è accaduta sul tratto dell’autostrada A4 nelle vicinanze di Padova. A causa di un incidente che ha coinvolto due tir ed un’auto, una donna 61enne è deceduta dopo che la sua auto è rimasta schiacciata tra i due mezzi pesanti.

Oltre alla vittima sono state ferite altre due persone, mentre il guidatore del primo tir è uscito illeso dal terribile incidente, avvenuto alle 9.00 di ieri. La polizia stradale sta indagando sulle cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso ed anche l’elicottero. L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione con code che nei due sensi di marcia hanno raggiunto i 10 chilometri.

Ultime notizie, finale per le tenniste italiane nella Billie Jean King Cup

Con il punto conquistato dal doppio azzurro composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, la formazione italiana ha raggiunto la finale di domani della Billie Jean King Cup, dove sarà opposta alla Slovacchia, che ha battuto nella seconda semifinale la Gran Bretagna.

Nei due singolari Lucia bronzetti ha conquistato il primo punto battendo la polacca Linette in due set, mentre Jasmine Paolini ha dovuto cedere alla sua avversaria, Iga Swiatek, attuale numero 2 del ranking mondiale che ha vinto in tre set, dopo che l’azzurra si era aggiudicata il primo. Nella gara decisiva del doppio Errani e Paolini si sono imposte sulle polacche Swiatek e Kawa con il punteggio di 7 – 5, 7 – 5.