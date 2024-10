Le ultime notizie di oggi le apriamo con la guerra in Medioriente e con la temuta risposta di Israele all’Iran che è arrivata. Nella notte, infatti, pesanti bombardamenti dell’esercito israeliano, attacchi mirati contro le postazioni missilistisce della repubblica islamica, ma anche diversi siti militari in Siria. La Casa Bianca, ha fatto sapere Israele, era stata avvertita in anticipo, ma stando a quanto spiegato da Teheran i danni sarebbero stati limitati. Intanto la rete televisiva Al Jazeera ha comunicato che il raid israeliano a Khan Younis ha provocato la morte di 38 persone, 14 dei quali erano bambini. Intanto prosegue l’assedio all’ospedale di Beit Lahia che ha provocato l’intrappolamento sia dei medici che dei pazienti.

A Gaza, all’interno del campo profughi di Jabalia, si è verificato un vero e proprio massacro con oltre 150 persone tra morti e feriti. Nel sud del Libano sono stati uccisi 5 soldati dell’esercito israeliano. Intanto sono ripresi i negoziati relativi alla tregua a Gaza e sulla liberazione degli ostaggi, con un vertice che si terrà a Doha domenica prossima. L’esercito israeliano ha confermato che durante la scorsa notta è stato effettuato un attacco aereo indirizzato verso un valico di confine situato tra il Libano e Siria, motivato dal fatto che veniva usato da uomini di Hezbollah per far transitare armi e munizioni.

Ultime notizie, Filippo Turetta in aula

Nella giornata di ieri, per la prima volta, Filippo Turetta si è presentato in aula per rispondere alle domande sull’omicidio di Giulia Cecchettin. Il ragazzo è apparso decisamente provato, con la testa bassa e rispondendo alle domande in maniera lenta, con diversi non so, e molti silenzi e vuoti. C’è chi parla di strategia difensiva chi di un giovane effettivamente schiacciato dal peso di ciò che ha commesso, fatto sta che qualcosa ha raccontato Filippo Turetta, a cominciare dal dire che intendeva semplicemente rapire Giulia Cecchettini e non di ucciderla, e a riguardo aveva fatto delle ricerche su dove portarla.

Ha quindi cercato su internet lo scotch e le manette per immobilizzarla, e ha ammesso che fra i suoi obiettivi vi era anche quello eventualmente di seppellirla. In aula vi era il papà di Giulia Cecchettin ma non la sorella, che si è detta ancora molto provata. Presente in prima fila infine il signor Gino Turetta, papà di Filippo, che ha assistito alle dichiarazioni del figlio.

Ultime notizie, Totti a Miami con Noemi Bocchi

Impazza il gossip su Francesco Totti in questi giorni e dopo il presunto flirt con Jacobelli, l’ex capitano della Roma è stato fotografato a Miami con Naomi Bocchi, forse per mettere a tacere le voci apparse sui giornali nelle ultime ore. Marialuisa Jacobelli, intervistata brevemente da Gente, ha ammesso l’esistenza di una liason, ma l’ex calciatore al momento è in Florida con la sua compagna per partecipare ad un torneo di padel in cui figurano fra gli altri anche Vincent Candela e Gigi Di Biagio.

Per TgCom24.it non è da escludere possa trattarsi di una sorta di viaggio riparatore da parte del Pupone, proprio alla luce del gossip di questi giorni. In ogni caso sia l’ex numero 10 della nazionale italiana quanto Noemi Bocchi sono apparsi sorridenti e a loro agio: alla prossima puntata.

Ultime notizie, Bologna-Milan non si gioca

Non si giocherà il match fra Bologna e Milan in programma questa sera, alle ore 18:00. Nella giornata di giovedì il sindaco felsineo, Matteo Lepore, aveva firmato un’ordinanza circa il rinvio del match del Dall’Ara causa condizioni meteo avverse, ma la Lega si èera messa di traverso nonostante il primo cittadini bolognese paventa problemi di ordine pubblico.

Non era nei suoi poteri poter rinviare una gara del campionato di Serie A di conseguenza si è deciso che la sfida alla fine si fosse comunque disputata al Dall’Ara a porte aperte, chiuse o eventualmente in un campo neutro, e in questo caso si sarebbe individuato lo stadio Senigallia di Como, sempre a porte chiuse. Peccato però che la posizione di Lepore non sia cambiata, appoggiata anche dal questore e dal Bologna, contro il Milan che invece avrebbe voluto giocare alla luce del fitto calendario. Niente da fare, alla fine l’incontro è stato rinviato.

Ultime notizie, grave incidente automobilistico in provincia di Como

Un morto e due feriti gravissimi nell’incidente avvenuto alla mezzanotte di ieri sulla strada provinciale 40 nelle vicinanze di Carugo, in provincia di Como. L’auto coinvolta nell’incidente era una Audi con a bordo 5 giovani e la vittima si chiamava Domenico Alabastro ed aveva soltanto 17 anni. Il gruppo era formato da giovani tra i 17 ed i 21 anni.

L’autovettura, per cause ancora da chiarire è uscita di strada schiantandosi e per estrarre il corpo della vittima ed i feriti, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Dopo l’incidente sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso che hanno provveduto a trasportare i feriti, due dei quali in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza ed al Niguarda di Milano. I carabinieri intervenuti sul posto stanno anche verificando se qualcuno dei ragazzi a bordo dell’aiuto avesse assunto sostanze stupefacenti.

Ultime notizie, il killer di Flavia Mello ha confessato l’omicidio

L’uomo che ha ucciso Flavia Agonigi Mello, la donna di Pontedera il cui cadavere è stato poi ritrovato all’interno di una cisterna, ha confessato il delitto durante l’interrogatorio. Il killer ha 34 anni e si chiama Kristian Emanuele Nannetti. L’uccisione è avvenuta a colpi di coltello al termine di una lite che era stata scatenata dalla richiesta di soldi per la “prestazione” da parte della 55enne brasiliana, che il killer aveva giudicato troppo alta. Anche il coltello, secondo la testimonianza dell’uccisone, è stato gettato nella cisterna e le forze dell’ordine lo stanno cercando.

La cisterna si trova al piano terra dell’abitazione di Kristian Emanuele Nannetti nella Valdera. Il primo contatto tra i due era avvenuto su internet in un sito di incontri e la donna aveva un appuntamento con lui dopo essere stata a ballare a Chiesina Uzzanese.

Ultime notizie, domenica e lunedì le elezioni regionali in Liguria

Si svolgeranno domenica e lunedì prossimo le elezioni regionali in Liguria, le prime di una serie che vedrà al voto successivamente anche Emilia Romagna ed Umbria. Prima della giornata di silenzio elettorale di domani, a Genova si sono svolte le ultime manifestazioni dei due schieramenti, con il centrodestra che ha candidato il sindaco di genova, Bucci, mentre gli oppositori del “campo largo” puntano sull’ex ministro Orlando. In occasione di queste manifestazioni sono arrivate a Genova anche la premier Meloni e la segretaria del PD, Schlein.