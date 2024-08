Ultime notizie: la situazione tra Usa e Iran

Solamente cessate il fuoco a Gaza eviterà l’attacco dell’Iran contro Israele e l’escalation del conflitto.

Ad affermarlo è stato il presidente statunitense Joe Biden, parlando con i giornalisti a New Orleans. “Sta diventando più difficile ma non mi arrendo” ha spiegato il capo della Casa Bianca, che spinge per un negoziato ormai da tempo. “Vedremo cosa farà l’Iran. Vedremo cosa succede”, ha aggiunto il presidente. Nel frattempo gli Usa hanno approvato un ulteriore pacchetto di aiuti rivolto a Israele per favorire l’acquisto di armi Usa per 20 miliardi.

Nella notte tra lunedì e martedì la 33enne Ana Paula R.S.C., di nazionalità peruviana, è caduta dal quarto piano del palazzo nel quale abitava a Rozzano, in via Palme. Il suo compagno l’ecuadoriano 28enne Franklin Joel O.B. è stato messo in stato di accusa essendo l’unica persona presente al momento della caduta nell’appartamento. L’uomo, interrogato dagli inquirenti, ha detto di aver bevuto molto insieme alla compagna e che in precedenza avevano avuto un litigio a causa del condizionatore. La donna si trova ora ricoverata in ospedale, in gravi condizioni.

Ultime notizie, due ciclisti morti a Senigallia investiti da un’auto

Due ciclisti sono morti ieri mattina a Senigallia, sulla statale 16, dopo essere stati investiti da un’auto che proveniva in senso contrario. Alla guida dell’auto investitrice, una Opel Corsa, c’era un ragazzo neopatentato. Le due vittime sono il 47enne Marco Torcianti e la 36enne Sara Ragni. I due non avevano documenti e l’impatto con l’auto è stato talmente forte da rendere molto difficile la loro identificazione. L’incidente ha visto il coinvolgimento di una seconda vettura, e di una terza a bordo della quale si trovava un bambino che è stato portato all’ospedale per controlli. Sempre nell’ospedale di Senigallia sono arrivati anche il conducente della Opel investitrice ed il passeggero che si trovava a bordo.

Ultime notizie: prosegue la guerra Russia-Ucraina

Heorhii Tyhiy, il portavoce del ministro degli esteri dell’Ucraina, ha dichiarato che il suo Paese non vuole impadronirsi di territori russi, ma che gli obiettivi attuali delle forze armate ucraine sono soltanto le strutture militari della Russia. Nel contempo all’ONU, Mosca ha dichiarato che gli ucraini si pentiranno delle mosse della regione di Kursk, mentre da parte degli Stati Uniti arriva la risposta dicendo che, per evitare gli avanzamenti ucraini nel suo territorio, la Russia deve riportare in patria le sue truppe attualmente in territorio ucraino. Le aree dove si svolgono i combattimenti sono già state abbandonate da oltre 2mila persone.

Ultime notizie: continua la lotta contro gli incendi in Grecia

I vigili del fuoco e la protezione civile greche sono ancora al lavoro per domare gli incendi che ormai da tre giorni stanno imperversando nei dintorni di Atene. Dalla capitale greca sono partiti una serie di appelli per aiuti da parte di altre nazioni europee, e l’Italia è stata tra le prime a rispondere positivamente. Ad oggi il bilancio degli incendi è di una vittima oltre a circa 70 feriti, tra i quali anche 5 vigili del fuoco. Tutti sono stati curati in ospedale.

Ultime notizie: vandalizzato a Roma il murale dedicato a Paola Egonu

Il murale di Paola Egonu, realizzato subito dopo la vittoria della medaglia d’oro olimpica nella pallavolo femminile dalla nazionale azzurra dalla street artist Laika è stato vandalizzato e varie parti del corpo di Paola Egonu dipinte di rosa. Unanime la condanna della politica, con il ministro Abodi che ha dichiarato: “La abbraccio forte”, mentre la segretaria del PD, Schlein ha dichiarato: “Il razzismo fa schifo”. L’atto vandalico è avvenuto nella notte del 12 agosto.