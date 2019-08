Uomini e Donne/ Nicole si confida: Fabio Colloricchio argomento tabù (Trono Classico)

Nicole Mazzocato intervistata dalle pagine del Magazine ufficiale di Uomini e Donne, si è raccontata a 360° senza mai menzionare il suo ex fidanzato Fabio Colloricchio. Proprio l’ex tronista, dopo avere partecipato all’Isola dei Famosi spagnola, si è conquistato il secondo posto e una bella denuncia da parte dell’influencer per avere parlato di lei in toni diffamatori. Nonostante questa brutta disavventura, Nicole racconta al settimanale di essere una persona molto positiva e di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. “Sono una ragazza molto fortunata! – ha esordito – Ho avuto molti momenti belli con grandi emozioni. Come tutti, però, ho avuto anche dei momenti negativi e, a volte, mi sono sentita crollare il mondo addosso, ma nonostante tutto tendo a rimanere positiva! Sino dell’idea che porsi nei confronti della vita in maniera positiva, emanare “buona energia”, aiuti nella riuscita o nella realizzazione di qualcosa. Uno dei momenti recenti più belli della mia vita è capitato qualche giorno fa quando sono riuscita a coronare uno dei miei sogni più grandi… per ora non posso svelare troppo ma sono felicissima! Ho provato un insieme di emozioni fortissime: felicità, paura, incredulità… stupendo!”.

Nicole Mazzocato, sogni e progetti dell’ex di Uomini e Donne

Nicole Mazzocato ha parlato anche delle donne e la mancata solidarietà femminile: “Purtroppo mi è capitato più volte di avere a che fare con donne per niente solidali con le altre donne, ma molto invidiose. L’invidia ti fa fare qualsiasi cosa. Sulle mie esperienze con le donne così potrei scrivere un libro. Io sono un’amante della bellezza, ma soprattutto di quella interiore. Mi innamoro di questa cosa, sia negli uomini sia nelle donne. Al contrario, non sopporto la superficialità. La bellezza dell’anima è l’unica che rimane: alla fine tutti invecchiamo e diventiamo brutti!”. In ultimo, la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha parlato della persona alla quale scrive per ultima prima di andare a dormire: “Solitamente l’ultimo messaggio lo mando al mio attuale compagno: generalmente è un messaggio di risposta, ma, a volte, può capitare che sia io a mandarlo per prima. Gli auguro la buonanotte e ogni sera ci diciamo qualcosa di molto forte e molto bello così andiamo a dormire con il sorriso e ci risvegliamo con il sorriso. Lui non abita a Milano, vive a Londra, quindi le chiamate e i messaggi sono fondamentali! È un ragazzo molto profondo e di cuore!”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA