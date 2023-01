Valditara: “Docenti? Stipendi diversi per regione”/ “Capitali privati nella scuola”

Il ministro dell’istruzione, Giuseppe Valditara è tornato allo scoperto soffermandosi sugli stipendi dei docenti e in generale del comparto scolastico. Secondo l’esponente del governo Giorgia Meloni, la scuola italiana avrebbe bisogno di finanziamenti privati e di stipendi differenti su base regionale. “La scuola pubblica – le parole di Valditara riportate da TgCom24.it – ha bisogno di nuove forme di finanziamento – ha affermato -, anche per coprire gli stipendi dei professori che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati”.

Il ministro è convinto che bisognerà “trovare nuove strade, anche sperimentali, di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la scuola, per finanziare l’istruzione, oltre allo sforzo del governo”. L’idea, per evitare diseguaglianze fra i territori, sarebbe quella di dare vita ad un “fondo perequativo centralizzato e ministeriale che ci consenta, con i fondi attratti per un liceo di Brescia, di finanziarne anche uno a Palermo o un istituto professionale a Caserta”. Valditara invita ad avere il coraggio “di togliere istruzione e ricerca dai vincoli di Maastricht”. Inoltre, sottolinea che “chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della vita potrebbe guadagnare di più”.

VALDITARA, LE PROPOSTE ACCOLTE DAI PRESIDI: “MISURA SENSATA”

In ogni caso l’esponente del governo Meloni spiega che anche con l’autonomia differenziata “non credo che il contratto nazionale verrà toccato”. Proposte di Valditara a cui i presidi si dicono assolutamente d’accordo. Secondo gli stessi, infatti, aumentare gli stipendi del personale scolastico che lavora e vive al nord “è una misura abbastanza sensata”, così come dichiarato da Mario Rusconi, capo dei presidi di Anp di Roma.

Sul possibile ingresso di capitali privati nella scuola, invece: “già questo avviene, soprattutto alle superiori e alle tecniche professionali. Bisogna vedere le condizioni in cui il privato entra, ma le scuole hanno bisogno di fondi, le risorse a disposizione degli enti locali non sono molte. E le scuole dovrebbero avere lo statuto di Fondazioni per avere celerità nello svolgimento dei lavori e risparmio nei costi”.

