Versione di Latino, Seconda Prova Maturità 2023/ Liceo Classico: autore e consigli traduzione (22 giugno)

SECONDA PROVA LICEO CLASSICO: VERSIONE DI LATINO ALLA MATURITÀ 2023, TOTO-AUTORI

Con l’Esame di Maturità 2023 si ritorna alle origini con una Seconda Prova unica nazionale per ogni singolo indirizzo di studio: e così per il Liceo Classico la scelta del Ministero è stata per una “canonica” versione di Latino, con la differenza rispetto all’anno scorso appunto che sarà lo stesso brano e lo stesso autore in tutte le classi quinte del Classico.

Seconda Prova Maturità 2023, diretta Esame di Stato/ Materie e tracce: matematica, versione di latino e…

La materia oggetto della Seconda Prova alla Maturità 2023 al via stamattina sarà appunto il Latino con lo scritto che consisterà in un testo di prosa classico della lunghezza circa di 10-12 righe, accompagnato da un’introduzione in lingua italiana. A seguito della traduzione da svolgere per la Versione di Latino, vi saranno domande a risposta aperta inerenti al testo preso in esame. Da settimane impazza il toto-autori per la Versione in Seconda Prova, tenuto conto che difficilmente potrà essere Tacito in quanto l’ultimo autore scelto per l’Esame di Maturità pre-pandemia nel 2019 (nel 2020-2021 non c’è stata la Seconda Prova e lo scorso anno la scelta era a livello di singolo istituto). I più “gettonati” nelle Prove passate restano dunque Cicerone, Seneca, Cesare, Quintiliano. Apuleio.

Problema di Matematica, Seconda Prova Maturità 2023/ Liceo Scientifico: le tracce e i quesiti d'Esame

COME TRADURRE LA VERSIONE DI LATINO, SECONDA PROVA MATURITÀ 2023

Con l’attesa fremente di migliaia di studenti alle prese con l’Esame di Maturità 2023, i maturandi del Liceo Classico hanno visto scongiurare l’incubo Greco e ancor di più la Seconda Prova “multidisciplinare” come è stato nel 2019 (versione Latino + brano di Greco): questo non toglie che lo svolgimento e la traduzione della Versione di latino resta uno dei passaggi più complessi dell’intero Esame di Stato per gli studenti del Classico.

La professoressa delle Superiori Silvia Stucchi, in esclusiva per “IlSusssidiario”, lo scorso anno elaborò questi semplici ma utili consigli per tradurre al meglio la Seconda Prova in dote al Liceo Classico: in primis, «il dizionario è un alleato, non il solutore di tutti i problemi. E prima di buttarcisi sopra a peso morto, dovremmo avere almeno contezza di che cosa vagamente significhi il periodo che stiamo traducendo. Mai gettarsi sul vocabolario come primo passo per la traduzione». Secondo consiglio utile è il ripassino della lista degli imperatori e delle dinastie regnanti, oltre che dei fondamentali snodi della storia romana; attenzione poi a singolari e plurali (per evitare qualche tranello solitamente beffardo nelle Versioni), i tempi verbali e i modi di dire: ma in definitiva, rileva la prof, «calma e sangue freddo: nessuno vi chiede la perfezione, ma solo di dimostrare il percorso che avete compiuto in questi cinque anni».

SECONDA PROVA MATURITÀ 2023: LE MATERIE PER OGNI INDIRIZZO/ Matematica allo Scientifico, latino al Classico…

SECONDA PROVA LICEO CLASSICO MATURITÀ: LE VERSIONI PASSATE

In attesa della Seconda Prova al via stamane in tutti i licei classici del Paese, andiamo a ripescare nel recente passato le tracce delle Versioni di Latino che vennero scelte dal Ministero per l’Esame di Maturità. L’ultimo riferimento – visto che lo scorso anno la scelta di autore e brano erano di competenza della singola commissione d’esame – riguarda la Maturità 2019 dove venne scelta la prova “mix” con un brano di Greco e una versione di Latino dell’autore Tacito.

La Seconda Prova 4 anni fa verteva sull’assassinio dell’imperatore Servio Sulpicio Galba da parte dei pretoriani. L’episodio è narrato da Tacito nel primo libro delle “Historiae“. Andando indietro nel passato si scopre che Cicerone è stato scelto dal Ministero per ben 18 volte alla Seconda Prova di Maturità, seguito da Seneca per 15 volte, Quintiliano e Tacito 3 volte, Plinio il Giovane e Petronio 2 volte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA