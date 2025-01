VIDEO EMPOLI BOLOGNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena le squadre di Empoli e Bologna si devono accontentare di chiudere la loro sfida con un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video Empoli Bologna dei gol e highlights. La partenza sprint dei rossoblu non viene premiata già in avvio al 3′ poichè il colpo di testa di Lucumí, arrivato sul piazzato di Moro, non impensierisce l’estremo difensore Vasquez che fa sua la sfera senza alcun affanno.

Il tempo passa e gli azzurri crescono fino a sbloccare il punteggio al 24′ attraverso il gol realizzato da Colombo, bravo a sfruttare l’assist offertogli da Pezzella. La reazione dei Felsinei non si lascia attendere e si traduce al 44′ nella rete del pareggio siglata da Dominguez, pure lui lesto nel capitalizzare il suggerimento vincente propostogli da Lykogiannis.

In apertura di ripresa Viti nega il sorpasso al 49′ intercettando lo spunto di Odgaard e sul fronte opposto Skorupski salva al 55′ sull’insidioso tiro-cross di Fazzini. Nel finale Lucumì, al 57′, ottiene lo stesso risultato maturato in precedenza duella di nuovo con Vasquez, il quale si dimostra decisivo nel disinnescare non solo Odgaard al 73′ ma, dopo la sostituzione per infortunio di Lykogiannis con Miranda al 76′, pure Beukema all’80’ e Castro al 90’+5′.

L’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma 1 ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Henderson al 36′, Grassi, che salterà quindi il prossimo impegno contro la Juventus poichè già diffidato prima di questo match, al 40′ e Pezzella al 78′ soltanto tra i calciatori di casa. Il punto conquistato tramite il pareggio concretizzatosi nella ventiduesima giornata del campionato 2024/2025 spinge l’Empoli a quota 21, proprio come il Cagliari, mentre il Bologna sale a 34 punti lasciandosi alle spalle la Fiorentina.

