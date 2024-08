Originario del Sudafrica, Zane Weir gareggia per gli azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024, ed è tutto grazie a nonno Mario, italiano che lo ha sempre sostenuto nel suo percorso sportivo. A 9 anni aveva già capito che lo sport sarebbe stata la sua passione più grande, iniziando a partire con salti e velocità. Poi si è dato alla pallanuoto, al rugby e perfino al calcio e al baseball. È stato solo qualche anno dopo, conclusa l’università a Città del Capo, che Zane Weir si è appassionato al getto in quel di Joannesburg.

Nel 2019 ha conosciuto il suo coach italiano Paolo Dal Soglio, con il quale è cresciuto tecnicamente e professionalmente, arrivando a trasferirsi definitivamente in Italia nel 2020, precisamente a marzo dello stesso anno. L’atleta non è nuovo alle olimpiadi: nei giochi olimpici di Tokyo aveva raggiunto il quinto posto con un lancio incredibile da 21.55, mentre nel 2022 si è aggiudicato il titolo di secondo azzurro di sempre presso la Coppa Europa a Leiria.

Zane Weir, chi è la fidanzata misteriosa? Solo foto e niente nomi per il suo “partner in crime”

Zane Weir, classe 1995 e laureato in finanza e contabilità, si è sempre dedicato alla sua carriera sportiva, anche se nel 2022 ha dovuto fare una breve pausa obbligata per via di un brutto infortunio alla mano destra, che lo ha bloccato per qualche mese. Si è rifatto poi nel 2023, conquistando a Istanbul il titolo di campione europeo. Cosa si sa della vita privata di Zane Weir? In realtà molto poco, anche se dai suoi social spunta qualche fidanzata. L’ultima sembra essere un’artista, ma il suo profilo Instagram risulta privato e senza un nome reale.

In ogni caso, le foto non mancano all’interno del feed, con tanto di dediche da parte di lui che definisce la compagna come la sua “partner in crime”. Zane Weir ama la natura e ama viaggiare. Prima delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha fatto tappa in montagna, rilassandosi in un ruscello pacifico per poi volare in Francia a conquistare l’oro tanto ambito. Oggi 3 agosto 2024 si svolgerà la tanto attesa finale del getto del peso maschile, che andrà in onda in diretta alle ore 19.35, con Leonardo Fabbri, che ieri 2 agosto ha rischiato per un soffio la squalifica.