Leonardo Fabbri è ancora fidanzato con Giulia Chenet?

L’Italia si appresta a giocare le carte pesanti alle Olimpiadi di Parigi 2024, e una di queste è senz’altro il nostro pesista Leonardo Fabbri, fiorentino doc che in carriera ha già fatto incetta di medaglie, e tra i segreti della sua carriera c’è sicuramente Giulia Chenet. Non è chiaro se i due siano ancora fidanzati, visto che di recente hanno smesso di postare insieme sui social, quello che è certo è che la ragazza ha giocato un ruolo molto importante per Leonardo Fabbri, che in un post Facebook di due anni fa aveva sottolineato l’importanza: “Amo questa ragazza come nient’altro al mondo, è riuscita a mettere da parte la sua vita per aiutare la mia”.

In una intervista concessa all’agenzia di stampa AGI, Leonardo Fabbri aveva svelato un curioso retroscena sulla fidanzata Giulia Chenet, atleta del bob: “Durante il lockdown sono rimasto a casa, mi allenavo in giardino e come bilanciere sollevavo la mia fidanzata Giulia utilizzando anche confezioni di bottiglie d’acqua per alcuni esercizi” la simpatica confessione del pesista.

Leonardo Fabbri e il grande sogno alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Niente è impossibile”

Ripartirà dai grandi risultati raccolti e dalla consapevolezza di una forza non comune, Leonardo Fabbri è imbattuto nella stagione all’aperto del getto del peso, per questo il 27enne fiorentino si è affacciato alle Olimpiadi di Parigi 2024 con grandi ambizioni e da vicecampione del mondo, pronto a raccogliere i frutti dei suoi sacrifici, anche a tavola.

Nel corso di una recente intervista concessa a Repubblica, proiettando lo sguardo verso i traguardi da compiere Leonardo Fabbri aveva detto: “Sarà la nuova sicurezza che ho, la fame di grandi risultati, la meditazione, il buddhismo, la dieta con cui ho perso 25 chili lo scorso anno, ma se adesso guardo al record del mondo mi dico: ‘Perché pensare che sia impossibile”.

