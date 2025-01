In questi mesi dentro la Casa del Grande Fratello, Zeudi Di Palma ha fatto discutere anche per via della vicinanza a diversi inquilini. Se inizialmente sembrava essere più attratta da Alfonso, e dunque questo ha lasciato pensare che potessero piacerle gli uomini, più avanti si è legata molto ad Helena Prestes e questo ha lasciato perplessi vari spettatori che hanno inteso che la concorrente potesse essere interessata anche alle donne. Dunque, una volta preso confidenza con il gioco e con il pubblico, la ex Miss Italia ha rivelato di avere un’attrazione sia nei confronti degli uomini e delle donne, di essere bisex e di non avere problemi, nel caso in cui si innamori, ad iniziare una storia d’amore anche con una donna.

Ma verso chi prova un’attrazione maggiore Zeudi Di Palma? Preferirebbe iniziare una relazione eterosessuale o omosessuale, ma soprattutto, chi preferisce dal punto di vista puramente estetico? Javiez Martinez ha chiesto alla coinquilina se sia più attratta da uomini o da donne. La sua risposta è stata esaustiva e ha chiarito anche quelle che sono state varie dinamiche all’interno della casa.

Zeudi Di Palma, da chi è più attratta? “Biologicamente…”

Zeudi Di Palma, rispondendo alla domanda di Javier se sia più attratta da uomini o da donne, ha risposto così: “Ovvio che l’attrazione biologicamente va più verso gli uomini… però quando provo delle cose per una donna non me lo faccio bastare, la libido c’è comunque, capisci?”. La sua risposta ha fatto intendere che si è avvicinata ad Helena Prestes perché ha cominciato a provare un’intesa particolare che si è trasformata in un interesse nei suoi confronti.

Per tanti, comunque, le parole della concorrente del Grande Fratello non sarebbero sincere al massimo. Sono vari, infatti, i telespettatori che credono che lei sia più attratta dalle donne che dagli uomini. E soprattutto molti utenti del web si sono scagliati contro di lei per aver usato il termine ‘biologicamente’ accusandola di esprimersi in modo poco chiaro su un tema così delicato come l’identità sessuale, altri invece sono intervenuti sui social sostenendo che si sia trattato solo di un’espressione infelice.

