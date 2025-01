Javier Martinez tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes: la confessione

Momento di riflessioni per Javier Martinez nella casa del Grande Fratello, il gieffino si è aperto nelle scorse ore parlando con Emanuele e Giglio, in particolare prendendo la parola su Zeudi Di Palma ed Helena Prestes, le due donne alle quali è stato più vicino nelle ultime settimane nel reality di Canale Cinque.

“Non significa che mi piace, sono innamorato, no, non voglio sbilanciarmi, è una ragazza di quasi 24 anni, si è visto in puntata e io non volevo metterla in difficoltà. Forse è anche un po’ piccola mi viene da pensare” ha ammesso Javier riferendosi all’ex Miss Italia. Emanuele ha detto che in caso di confronto tra Javier e Helena sarà difficile arrivare alla conclusione del discorso, in quanto la modella brasiliana potrebbe interromperlo anzitempo. Giglio ha consigliato il gieffino, spronandolo ad approfondire la conoscenza con Zeudi: “Lo farò, però poi penso che Helena potrebbe andare con Zeudi per evitare che accada qualcosa tra noi. Sarebbe una cosa assurda, ma è un’ipotesi valida, anche se sicuramente Zeudi dovrebbe prendere più posizione” ha spiegato il parrucchiere.

Javier Martinez e Zeudi Di Palma si avvicinano? Il consiglio di Giglio al Grande Fratello

Il consiglio di Giglio per Javier Martinez è quello di parlare in maniera aperta con Helena Prestes riguardo alle sue intenzioni con Zeudi Di Palma, anche se la questione potrebbe mandare in allarme la ragazza, che temerebbe il carattere e la reazione della showgirl brasiliana.

Una situazione che dunque non sembra di facilissima risoluzione per il pallavolista argentino, alle prese con i normali dubbi della contorta questione sentimentale, anche se Javier Martinez sembra aver comunque deciso di affondare su Zeudi, con la quale ha trascorso anche una notte ravvicinata nella casa del Grande Fratello. Vedremo se i due decideranno di lasciarsi andare o se l’ostacolo di Helena Prestes si rivelerà particolarmente impegnativo per essere oltrepassato.

