ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE: COME FARE (ULTIME NOTIZIE, 16 GENNAIO) - Le iscrizioni scuola 2017 iniziano oggi per decisione del Miur: ma come avviene effettivamente l'invio delle domande online? All'indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline il Ministero spiega che una volta in possesso delle proprie credenziali si può digitarle dopo aver cliccato sul bottone "Accedi al Servizio". A questo punto bisogna cliccare sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione" ed inserire il codice identificativo della scuola o del CFP prescelto. Fatto ciò il modello di domanda si divide in due parti: una riguarda le informazioni anagrafiche dell'alunno, l'altra concerne invece "informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle domande o alla formazione delle classi)". Nella prima sezione vengono richieste informazioni obbligatorie, nella seconda perlopiù facoltative. Una volta inserite tutte le informazioni richieste si può procedere a controllare la domanda; per inoltrarla basterà cliccare su "Invia la domanda".

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE: IL VIA DALLE 8:00 DI OGGI (ULTIME NOTIZIE, 16 GENNAIO) - Si aprono ufficialmente oggi le iscrizioni a scuola 2017 che il Miur ha rivoluzionato introducendo la possibilità di inviare le domande online. Per provvedere alla registrazione dei propri figli alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado c'è tempo dalle 8:00 di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, fino alle ore 20:00 del 6 febbraio di quest'anno. Per decisione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, le iscrizioni a scuola online sono obbligatorie per le scuole statali e facoltative per quelle paritarie. Questa procedura investe anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione professionale regionali di Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto, le regioni che hanno aderito all'iter promosso dal Miur. Ricordiamo che a partire dalle 9:00 del 9 gennaio 2017 si può effettuare la registrazione per ottenere le credenziali di accesso al servizio, passaggio non necessario per chi dispone di un'identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

