Istanze Online, Miur (LaPresse)

ISTANZE ONLINE, MIUR: GRADUATORIE D’ISTITUTO II E III FASCIA. DA OGGI SCELTA DELLE 20 SCUOLE CON MODELLO B - Giornata importante oggi per gli insegnanti con la pubblicazione su Istanze Online del modello B per la scelta delle 20 scuole nelle graduatorie d’istituto per la II e III fascia. Il 24 giugno scorso si erano chiuse le presentazioni per le domande di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di circolo e istituto II e III fascia del personale docente ed educativo per il triennio 2017-2020: da oggi invece fino al prossimo 25 luglio 2017 comincia il periodo utile per la presentazione del modello B, con le dovute specifiche spiegate dallo stesso Miur nel suo sito online e nelle info del portale Istanze Online (dove si potrà accedere con le proprie credenziali per tutti gli insegnanti). Il numero di scuole da esprimere nel modello B è pari a 10 per la scuola dell’infanzia e primaria (di cui al massimo 2 circoli didattici) mentre è 20 per la scuola secondaria di I e II grado. Come spiega invece il portale di Tecnica della Scuola, la prima scuola da inserire «a sistema in riferimento all’elenco delle 20 scuole, è quella scelta come scuola capofila, a cui sono stati inviati, entro il 24 giugno 2017, i modelli A1, A2 o A2 bis».

Va ricordato inoltre che, in questo periodo, è assolutamente utile tenere sott’occhio la graduatoria provvisoria pubblicata dalla scuola indicata come capofila, entrambi gli eventi avverranno in contemporanea entro il prossimo 25 luglio. Il Miur riporta inoltre come dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie ci saranno 10 giorni per presentare reclamo: a questo punto, «la scuola deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di 15 giorni, decorso il quale la graduatoria diviene definitiva. La graduatoria diviene. altresì, definitiva a seguito della decisione sul reclamo , che deve essere presentato, per tutte le graduatorie in cui l’aspirante ha presentato domanda, esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda medesima secondo quanto previsto al precedente articolo», spiega il portale esperto di Orizzonte Scuola. Le graduatorie definitive invece arriveranno solo dopo il periodo passato di reclamo e pubblicazione in ciascuna provincia dell’Ufficio Scolastico territoriale corrispondente.

© Riproduzione Riservata.