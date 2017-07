ISTANZE ONLINE/ Miur, Graduatorie d'Istituto II e III fascia: errori e problemi, meglio la procedura cartacea?

Istanze Online, Miur (Foto: LaPresse)

C'è tempo fino al 25 luglio per presentare il Modello B su Istanze Online per la scelta delle 20 scuole nelle graduatorie d'istituto per la II e III fascia. Le operazioni sono cominciate il 14 e non senza difficoltà. In questi giorni i docenti che hanno presentato la domanda per l'iscrizione o l'aggiornamento nelle graduatorie sopracitate per il triennio 2017/2020 non hanno trovato pace. Dalla gaffe del Miur nel caricamento online di due differenti schermate, che hanno confuso i docenti costringendoli a ripetere l'operazione, si è passati alle difficoltà di accesso. Venerdì ci si è trovati di fronte ad un errore di sistema che ha spinto i docenti a ritentare l'accesso nelle ore "meno calde", cioè quelle con meno traffico. I pasticci non sono finiti qui, perché si sono poi trovati di fronte la scuola capofila sbagliata (è stata caricata quella di tre anni fa), scuole inserite due volte, ordine delle preferenze non rispettato nel pdf generato. Un caos a cui hanno risposto aggiungendo le scelte nell'ordine preferito e andando poi a cancellare le prime venti, quelle generate male. C'è stato chi non si è ritrovato tre punti del concorso, chi non ha avuto il dimezzamento dei punti informatici, decurtati invece ad altri colleghi. Anche durante il weekend molti sindacati hanno fornito assistenza ai docenti per risolvere le problematiche.

ISTANZE ONLINE MIUR, GRADUATORIE ISTITUTO II E III FASCIA

ERRORI E PROBLEMI, MEGLIO LA PROCEDURA CARTACEA?

Da quando è stata avviata la procedura di pubblicazione su Istanze Online del Modello B per la scelta delle 20 scuole nelle graduatorie d'istituto di II e III fascia sono stati riscontrati diversi problemi. Sono emersi nella fase di compilazione delle domande e quindi i docenti li hanno segnalati ai sindacati, che si sono messi subito a lavoro per cercare di fare ordine e chiarezza. Si è trattato purtroppo di spiegazione sommarie, che meritano un approfondimento da parte del Miur, magari attraverso una circolare per rassicurare i docenti. A tal proposito in molti si sono chiesti perché non si torni indietro alla procedura cartacea, che fornisce maggiore sicurezza nell'attribuzione del punteggio, scongiurando la "via crucis" di quella online. «Possono i docenti precari trascorrere delle intere giornate collegati al computer nell’attesa di prendere la linea e permettere loro la compilazione del modello B?», scrive La Tecnica della Scuola.

© Riproduzione Riservata.