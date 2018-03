Governo, incarico al M5S?/ Lista ministri stilata e reddito di cittadinanza, Di Maio “rappresentiamo l'Italia”

Governo, incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier Luigi Di Maio offre punti programmatici a tutti

Luigi Di Maio (LaPresse)

Elezioni politiche 2018, gli italiani hanno scelto ma non c’è nessuno con la maggioranza: è sfida tra il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle. Se la coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia-UDC vanta il primo posto con il 37 per cento, il M5S punta sul fatto di essere il primo partito con il 32 per cento e di non essere in coalizione con nessun altro partito. Da casa pentastellata filtra ottimismo sulla salita al Governo e può puntare su alcuni dati di fatto, basti pensare alla lista dei ministri già inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Di pubblico dominio i nomi dei 17 ministri del governo M5S, con alcuni volti noti del partiti e con alcuni professionisti: dal ministro degli Interni Paola Giannetais al ministro dell’Economia Andrea Roventini, passando per il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Il M5S ha chiesto il mandato pubblicamente e ha già pronta la prima strategia come sottolinea l’Huffington Post: il candidato premier Di Maio cerca alleati e la prima idea è quella di offrire punti programmatici a tutti i partiti.

GOVERNO, INCARICO AL MOVIMENTO 5 STELLE?

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella valuterà nei prossimi giorni il da farsi, con il Movimento 5 Stelle pronto ad attuare il suo programma di Governo. Il punto di forza, che ha attratto diversi consensi in particolare al Sud, è il reddito di cittadinanza. Ma non solo. Lo stesso Luigi Di Maio, portato in trionfo a Pomigliano d'Arco, ha analizzato la situazione: “Non solo siamo la prima forza politica del paese, ma siamo una forza che rappresenta tutta l’Italia. Noi abbiamo vinto queste elezioni politiche perché siamo stati in grado di ricucire il paese per metterci tutti quanti insieme e superare le ideologie”. Ed è il primo partito, secondo l'esponente pentastellato, a meritare l'incarico di governo, con i primi provvedimenti già chiari: “Siamo una forza politica che ha messo insieme 11 milioni di italiani, che è prima in quasi tutte le regioni italiane. Non ci fermiamo qui: abbiamo un unico grande obiettivo, che è prendere questo consenso e portarlo a Palazzo Chigi e riunire il primo consiglio dei ministri. Abolire i vitalizi, tagliare gli stipendi parlamentari, recuperare 30 miliardi e metterli per i vostri diritti”. Infine, una stoccata alla Lega, forza trainante del Centrodestra :“Non siamo una forza territoriale: abbiamo raccolto consenso in tutto il paese. Rappresentiamo tutto il territorio nazionale, inevitabilmente siamo proiettati al governo di questo paese”.

