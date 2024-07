15enne disabile picchiato da baby gang/ “Dacci gli spicci”, il rifiuto e poi la violenza

Ancora una baby gang in azione: questa volta la vittima è stata un ragazzo disabile, picchiato e aggredito insieme ad un suo amico a Ostia, sul litorale romano. I due sono stati avvicinati sabato sera da un gruppo di giovanissimi nei pressi del luna park della città, nel parcheggio di piazza della Stazione Vecchia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti grazie ai racconti dei testimoni, la baby gang si è avvicinata ai due giovani chiedendo qualche spiccio, ma al rifiuto dei due li hanno picchiati violentemente, tanto da richiedere l’intervento del 118.

A intervenire, per difendere il ragazzo disabile e il suo amico, è stato un passante: l’uomo ha notato la scena e si è avvicinato, mettendo in fuga il gruppo di bulli e venendo a sua volta picchiato. Come spiega “Canale Dieci”, la baby gang era composta da circa 8 ragazzi di origine nordafricana: al rifiuto di dare loro soldi da parte del 15enne affetto da autismo e del suo amico, gli 8 li hanno aggrediti, picchiandoli in maniera pesante, almeno fino all’intervento dell’uomo testimone. La baby gang si aggirerebbe già da qualche giorno per le vie di Ostia, importunando i passanti, ma non sarebbe l’unica.

Baby gang a Ostia: il fenomeno della violenza dilaga

Come racconta il sito “7Colli”, intorno alle 22:00 c’era già stata una piccola rissa a Ostia, provocata questa volta da un’altra baby gang di origine italiana. Qualche ora dopo, poi, il gruppo di giovani nordafricani ha chiesto due euro al ragazzino disabile e al suo amico, ma dopo il rifiuto di questi, li hanno aggrediti. Il 15enne disabile è stato preso a calci, così come l’amico che ha provato a difenderlo: questo è stato colpito anche da una pietra in testa. Il signore di passaggio ha provato a placare gli animi del gruppo di 8, difendendo i due ragazzini ma è stato a sua volta picchiato.











