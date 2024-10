Forse non tutti sanno che Alan Friedman e Gabriella Carignani erano vicini di casa prima di diventare marito e moglie. Si sono dunque conosciuti negli anni novanta, in Toscana, quando lui acquistò una bellissima casa nel verde e si ritrovò la futura moglie come dirimpettaia. All’epoca, tuttavia, la storia d’amore tra il giornalista e la compagna svanì in un nulla di fatto. Era il 2001 quando Alan Friedman e Gabriella Carignani decisero di “lasciarsi”, salvo poi incontrarsi nuovamente sette anni dopo, con la complicità del destino e con una buona dose di volontà di Alan.

In una intervista Friedman ha raccontato di aver iniziato a mandare dei messaggi simpatici alla sua vecchia fiamma, un modo come un altro per farle capire che era ancora nei suoi pensieri. “Pensava che volessi scherzare, io le mandavo con un vecchio telefono un cuore con la freccia di Cupido”, ha raccontato.

Alan Friedman, la moglie Gabriella Carignani in prima linea per difenderlo dalle critiche

Le cose questa volta si evolvono nel migliore dei modi, con lui che nel 2009 la invita ad una cena speciale, in compagnia di Burt Bacharach, per un concerto a Lucca. Fu un primo appuntamento indimenticabile, con tanto di bacio che ha dato il via alla storia d’amore che ancora oggi unisce la coppia. Alan e Gabriella sono più uniti che mai e si dividono tra la Svizzera e l’Italia, con Lucca che resta la loro dimora del cuore.

Il giornalista spende parole al miele per la moglie, ogni qualvolta ne parla; l’ha simpaticamente descritta come la sua amministratrice delegata di vita, perché è sempre presente e pronta a dare consigli e a supportarlo su ogni fronte. Un aspetto che non è affatto scontato e che Alan ritrova anche in questa nuova esperienza a Ballando con le Stelle, dove la Carignani lo aiuta a superare le critiche ricevute in puntata. Insomma, uniti più che mai, nonostante tutto e tutti.

