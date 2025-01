Maria Di Stolfo, chi è la compagna di Simone Di Pasquale: “Pronti al matrimonio”

Sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo nella puntata di oggi, giovedì 16 gennaio 2025, Simone Di Pasquale, ballerino e coreografo noto soprattutto per essere uno degli storici maestri di Ballando con le stelle. Nello show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci ha preso parte ben a 15 edizioni ed adesso è uno dei ‘tribuni a bordo pista’ insieme a Sara Di Vaira e Rossella Erra. Estremamente riservato sulla sua vita privata, tuttavia, Simone nei mesi scorsi ha annunciato sui social ed in diverse interviste di aver finalmente trovato l’amore. Chi è Maria Di Stolfo, compagna di Simone Di Pasquale?

Maria ha 39 anni ed è originaria della Puglia, più precisamente di Ischitella nel cuore del Gargano (Foggia). È un insegnante di scuola primaria a Roma ed in passato ha partecipato alle selezioni di Miss Italia fermandosi alle preselezioni. È già mamma di Tiziano, un bambino di 9 anni avuto da una precedente relazione quando nel 2021 rincontra la sua vecchia fiamma Di Pasquale e riscocca la scintilla. I due si innamorano e progettano di allargare la famiglia e, dopo il dramma ed il dolore per un aborto spontaneo, nel 2023 diventano genitori del loro primo figlio Gabriele. Maria Di Stolfo, la compagna di Simone Di Pasquale, sogna il matrimonio, tanto che il ballerino in una recente intervista ha dichiarato: “Maria mi dice: “Amore, prima di mettere al mondo un altro bambino sposiamoci.”

Simone Di Pasquale sulla compagna Maria Di Stolfo: “È la donna della mia vita”

Tuttavia, mentre Maria Di Stolfo, compagna di Simone Di Pasquale è pronta per il grande passo del matrimonio, il ballerino e coreografo non è dello stesso parere. In molte intervista ha rivelato che per il matrimonio è solo una formalità è quello che conta sono i legami e gli affetti. Lui vorrebbe al più presto dare un fratellino o una sorellina al figlio Gabriele perché, avendo dei fratelli più grandi di 10 e 15 anni e dei genitori sempre via per lavoro sa cosa vuol dire crescere senza un compagno di giochi. Ed adesso che sta vivendo un periodo di grande felicità e gioia diventando padre a 47 anni potrebbe anche pensare al grande passo delle nozze per non deludere la donna della sua vita.