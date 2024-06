Alba di fuoco, Rete 4/ Trama e cast del western di George Sherman, in onda oggi 16 giugno 2024

Il cast del film Alba di fuoco, diretto da George Sherman

Il palinsesto televisivo di Rete 4 prevede, per il pomeriggio di questa domenica 16 giugno, alle ore 17, la messa in onda del film di genere western Alba di fuoco. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1954 dalla Universal International Pictures con regia di George Sherman, grande cineasta che ha realizzato tanti western memorabili, come Tomahawk – Scure di guerra, Furia indiana e molti altri. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da George Zuckerman.

Scuola di polizia 3 - Tutto da rifare, Italia 1/ Trama e cast del 3° capitolo, oggi 16 giugno 2024

Le musiche della colonna sonora sono di Frank Skinner e Herman Stein, il montaggio è stato realizzato da Edward Curtiss e il ruolo di direttore della fotografia affidato a Carl E. Guthrie.

Il protagonista di Alba di fuoco è Rory Calhoun, famoso in Italia per aver girato Il colosso di Rodi, di Sergio Leone. Completano il cast Piper Laurie, David Brian, Kathleen Hughes, Alex Nicol, Edgar Buchanan e Mara Corday.

MacArthur il generale ribelle, Rete 4/ Trama e cast del film di guerra con Gregory Peck, oggi 16 giugno 2024

La trama del film Alba di fuoco: non solo i pistoleri erano un pericolo mortale nel vecchio West

Nel selvaggio West di Alba di fuoco, a incutere timori e paura non ci sono soltanto pericolosi pistoleri e fuorilegge che vogliono far valere la forza delle loro armi, ma anche delle terribili patologie. In una tipica cittadina americana vive un cowboy di nome Brett Wade al quale viene diagnosticata una malattia che al tempo era mortale: la tubercolosi. Per cercare di sopravvivere l’uomo decide di cambiare completamente le proprie abitudini e di cercare di avere una vita maggiormente regolare.

Non avrai mai mia figlia, storia vera film Rai 2/ Il dramma di Analyn Megison e della figlia Alaraby

Per fare questo, deve chiudere completamente con il proprio passato ed evitare ogni forma di stress oppure di utilizzo di alimenti che possano ulteriormente indebolire il suo organismo. L’uomo decide quindi di lasciare la sua cittadina e di andare a vivere oltre il confine messicano, insieme all’inseparabile amico di mille avventure Jimmy Rapp. La meta del loro peregrinare diventa la cittadina di Socorro dove fanno la conoscenza di una bellissima donna di nome Rannah.

Lei lavora in uno dei più importanti saloon ossia quello gestito da un pericoloso uomo al di sopra della legge, conosciuto come il nome di Dick Braden. L’arrivo di Brett non viene visto di buon occhio da Dick e dopo numerose vicende in cui letteralmente si sfidano in un gioco psicologico, arriva all’immancabile duello finale dal quale soltanto uno dei due riuscirà a sopravvivere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA