Alessio Pili Stella e Francesca: confronto a Uomini e Donne

Maria De Filippi, nella puntata di Uomini e Donne del 15 gennaio 2025, chiama al centro dello studio Alessio Pili Stella e Francesca partendo da un filmato che mostra un chiarimento in cui la dama ammette di essersi sentita messa in secondo piano vedendolo interessato a parlare con altre dame. “Anche tu stai conoscendo altre persone”, spiega il cavaliere che ammette di non sentirla sincera.

“Ma tu vuoi conoscere altre persone? Ti faccio questa domanda perché incide anche sul mio comportamento”, dice ancora il cavaliere. Francesca spiega di non voler conoscere altre persone spiazzando Alessio. “Se avessi saputo questa cosa mi sarei comportato diversamente“, dice ancora Alessio facendo riferimento all’intimità avuta. “Quando dici che se avessi saputo prima ciò che desiderava Francesca ti saresti comportato in modo diverso, come ti saresti comportato?“, chiede Maria De Filippi. “Avrei fatto dieci passi indietro”, ammette il cavaliere scatenando la dura reazione di Gianni Sperti.

Maria De Filippi contro Alessio Pili Stella

Dopo aver ascoltato le parole di Alessio, Gianni Sperti lo apostrofa con un insulto. Il cavaliere, però, non ci sta e racconta che Francesca, dopo aver avuto un’intimità con lui, si è mostrata dispiaciuta per Marco, il cavaliere con cui è uscita una sola volta. “Francesca, qui in studio, mi mortifica e si erge a vittima. Questo è il motivo per cui non riesco a lasciarmi andare”, dice il cavaliere. Alessio, inoltre, aggiunge che Francesca voleva chiudere con lui pur continuando ad avere un’intimità svelando di avere anche dei vocali come prova delle sue parole.

Maria De Filippi non ci sta e fa notare ad Alessio quanto sia sbagliato registrare i vocali di una donna che prove dei sentimenti per te. Anche Tina Cipollari critica il cavaliere. “Questo film, l’abbiamo visto un sacco di volte. Hai un carattere pessimo”, dice l’opinionista mentre Francesca decide di chiudere.