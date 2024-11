Dopo l’allerta meteo di colore rosso in Sicilia, segnalata per ieri, anche quella di oggi, mercoledì 13 novembre 2024, sarà una giornata di maltempo in diverse zone della nostra penisola. Non è stata diramata l’allerta più elevata ma la Protezione Civile ha comunque emesso un doppio avviso di allerta meteo arancione e gialla per via della nuova ondata di maltempo che sta interessando la nostra penisola in queste ore, con piogge e temporali.

Nel dettaglio la Protezione Civile ha fatto sapere che l’allerta meteo sarà di colore arancione in alcuni settori della Sicilia per rischio di temporali e idrogeologico. In altri settori della stessa regione, invece, è stata diramata allerta meteo di colore giallo, ma anche per le regioni Puglia, Sardegna, quindi Calabria e infine Basilicata. Un’ondata di maltempo che interesserà solo le regioni del sud, con l’aggiunta della Sardegna, portando temporali e un abbassamento delle temperature rispetto alle medie dell’ultimo periodo.

ALLERTA METEO E PREVISIONI: LE SCUOLE CHIUSE IN SICILIA

Alla luce di queste condizioni meteo avverse, alcuni comuni della provincia di Catania e Messina, ma anche di Siracusa, hanno deciso di tenere le scuole chiuse per la giornata di oggi, così come già accaduto ieri. Niente lezioni quindi per tutti gli studenti residenti a Catania, ma anche Acireale, Siracusa, Noto, e molti altri comuni della zona. In ogni caso, i diretti interessati avranno già ricevuto tutte le varie comunicazioni circa le lezioni sospese o eventualmente, per avere certezza, si può consultare il sito del Comune del proprio paese o chiamare la scuola.

Proseguono quindi le condizioni di meteo avverse sulle regioni del sud a seguito di una perturbazione che ha portato soprattutto piogge e brutto tempo, facendo abbassare le colonnine di mercurio dopo che nelle ultime settimane le temperature avevano superato, a volte anche in maniera abbondante, i 25 gradi. Ma cosa aspettarci nel dettaglio nelle prossime ore? Per quanto riguarda le regioni del nord, il tempo sarà stabile con sole, anche se dal pomeriggio potrebbe aumentare la nuvolosità sulle zone alpine.

ALLERTA METEO E PREVISIONI: COSA ASPETTARCI OGGI E DOMANI

Anche in Sardegna potrebbero verificarsi delle schiarite, soprattutto nella zona ovest della regione, e ci sarà bel tempo anche in Toscana, Lazio e Umbria. Andrà peggio sul resto dell’Italia dove il cielo sarà coperto da nuvole, con possibili piogge appunto in Sicilia, ma anche in Calabria, Puglia e Basilicata, e non sono da escludere precipitazioni anche in Molise.

Le temperature saranno in calo al centro nord nei valori delle minime, mentre le massime tenderanno a rialzarsi anche se in maniera moderata. Infine, per quanto riguarda le previsioni meteo di domani, giovedì 14 novembre 2024, possibili piogge di scarsa intensità in Romagna, nonché nelle regioni del sud e sulla Sardegna. Cala la quota neve in Abruzzo e Molise, scendendo a 1.300 metri, e temperature in diminuzione al centro nord e sull’adriatico.