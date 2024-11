E’ di nuovo allerta meteo sulla nostra penisola dopo quella già diramata nella giornata di ieri e ancora una volta è la Sicilia la principale regione coinvolta. Per la giornata di oggi, martedì 12 novembre 2024, la Protezione civile ha infatti diramato un’allerta meteo di colore rossa a causa delle possibili piogge abbondanti che si abbatteranno soprattutto al centro e al sud della nostra penisola, con possibili rovesci anche di forte intensità.

Diversi i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse oggi in Sicilia, evitando così di sovraccaricare la circolazione stradale e creare possibili situazioni di disagio. L’allerta meteo rossa di oggi sulla Sicilia è stata diramata per il rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori della Sicilia, ma anche arancione, sempre sulla stessa regione, nonché gialla in Sardegna e Calabria.

ALLERTA METEO, MALTEMPO IN SICILIA PER TUTTA LA GIORNATA

Previsti quindi per le prossime ore temporali in particolare sul versante orientale della Sicilia, comprese le province di Messina e Catania, le due zone che saranno probabilmente più colpite da questa ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra penisola dalla giornata di ieri, così come ampiamente previsto da giorni dagli esperti meteo. Le precipitazioni saranno quindi diffuse anche con rovesci o temporali, soprattutto sulla zona occidentale, ionica e meridionale della Sicilia.

L’allerta meteo arancione riguarderà invece come detto sopra ancora una volta la Sicilia su vari settori e per rischio idraulico moderato, nonché la possibilità di temporali e il rischio idrogeologico. La Protezione Civile ha infine diramato un’allerta gialla per Calabria e Sardegna, sempre per rischio idraulico, idrogeologico e temporali. Ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci per la giornata di oggi, martedì 12 novembre 2024, sulla nostra penisola, quindi le classiche previsioni meteo.

ALLERTA METEO, CHE TEMPO FARÀ SULL’ITALIA OGGI

Da qualche ora a questa parte è giunta una massa di aria fredda sull’Italia e ciò provocherà un periodo di instabilità con piogge e rovesci che si concentreranno in particolare al sud Italia, causando anche un abbassamento delle temperature che in meridione stavano ampiamente superando i 20 gradi negli ultimi giorni. Al nord arriverà invece la neve ma solo sulle montagne, precisamente sulle Alpi, principalmente nei settori più occidentali, quindi in Piemonte e Valle d’Aosta, dove nevicherà attorno ai 1.000/1.200 metri.

In ogni caso sulle regioni del settentrione il clima sarà stabile anche se con un cielo nuvoloso, nuvole che poi si dirameranno nel corso della giornata soprattutto a nord ovest. Temperature minime in calo, e nessun fenomeno particolare da segnalare. Tempo asciutto e stabile anche al centro, dove si alterneranno nuvole e schiarite. Peggiorerà nel pomeriggio in particolare in Abruzzo, dove potrebbero registrarsi delle piogge, che comunque dovrebbe esaurirsi con l’arrivo della sera e della notte. Anche in questo caso temperature in calo. Al Sud infine, tempo stabile ad eccezione della suddetta Sicilia dove si sono già verificate delle inondazioni a causa delle forti piogge di queste.