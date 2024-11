Le previsioni meteo non promettono nulla di buono per i prossimi giorni. Gli esperti, come si legge sul sito di RaiNews, prevedono infatti una diminuzione delle temperature di ben 10 gradi, una cosiddetta “sciabolata artica” che dovrebbe portare perfino la neve, evento ormai decisamente inusuale sulla nostra penisola tenendo conto di quanto siano stati miti gli ultimi inverni. Le previsioni meteo parlano di preciso di un forte calo termico riguardano in particolare il periodo di San Martino, che si celebra l’11 novembre e periodo durante il quale spesso e volentieri si verifica la cosiddetta “estate di San Martino”, ovvero, delle temperature miti, al di sopra della media del periodo.

Previsioni meteo e traffico del ponte di Ognissanti/ Clima mite in tutta Italia, occhio alle code

Per quest’anno però la tendenza sembra ben differente, visto che le colonnine di mercurio la prossima settimana sono date in picchiata. Secondo quanto scrive RaiNews, citando le previsioni meteo degli esperti di Meteo.it, l’ondata di caldo anomalo che sta interessando l’Europa durerà fino alla giornata di domani, sabato 9 novembre 2024, dopo di che da domenica 10 novembre, ecco il repentino cambio di programma, con un’ondata di freddo artico che abbraccerà il vecchio continente, riportando le temperature nelle medie del periodo anche nel nostro Paese, in particolare nelle regioni del nord Italia, nonché in Francia, Germania e in Polonia.

Allerta meteo Liguria arancione per maltempo/ Al voto con temporali, allarme in Piemonte ed Emilia-Romagna

PREVISIONI METEO, LE TEMPERATURE ATTESE

In realtà le minime si stanno già facendo “sentire” in questi giorni al settentrione, ma ciò che ci aspetta nei prossimi giorni sarà ancora peggio visto che per meteo.it le massime saranno ad esempio di 8/9 gradi a Milano, ma anche 13-14 a Roma, 7 a Torino, 16 a Napoli e 19 a Palermo, con valori praticamente da inverno nelle regioni del nord, e una colonnina di mercurio che potrebbe quindi toccare lo zero termico se non addirittura superarlo.

Secondo quanto spiega ancora il meteo.it, non si tratterà comunque di una fase rigida invernale, ma delle medie del periodo, ma tenendo conto del clima mite delle ultime settimane il clima sembrerà più freddo del solito. Basti pensare che in questi giorni si stanno toccando punte di 25 gradi in Sicilia e Sardegna, ma anche 22 gradi a Napoli e 21 a Roma, di conseguenza parliamo di una differenza superiore ai cinque gradi centigradi, che ovviamente il nostro corpo sentirà.

Allerta meteo oggi 26 ottobre 2024/ Arancione in Liguria, Emilia Romagna e Veneto, gialla in 4 regioni

PREVISIONI METEO, CHE TEMPO FARÀ PER LA GIORNATA DI OGGI

Le previsioni meteo dei prossimi giorni non segnalano comunque solo un calo termico ma anche delle perturbazioni, con possibili temporali previsti in particolare sulla regione Sicilia e nel mar Tirreno, così come non è da escludere in Sardegna e in Liguria. Tutto colpa della forte instabilità che stazionerà proprio in quella zona della nostra penisola e che causerà delle piogge e dei temporali. Ma vediamo nel dettaglio quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore, a partire dalla giornata di oggi, venerdì 8 novembre, dove al nord ci saranno delle nebbie di prima mattina, ma in generale cielo poco nuvoloso e nessun fenomeno.

Al centro, invece, possibili piogge lungo le regioni tirreniche, come scritto poc’anzi, mentre al sud possibili temporali in Sicilia, mentre nel resto delle regioni clima asciutto o comunque poco nuvoloso. Da martedì 12, invece, previsto il ciclone invernale con possibilità di piogge più intense e neve, ma per avere maggiori dettagli bisogna aspettare i prossimi giorni.