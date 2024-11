SCUOLE CHIUSE IN SICILIA DOMANI: ECCO DOVE

Scuole chiuse in Sicilia domani a causa del maltempo, ma non ovunque. Proprio come accaduto oggi oggi, anche nella giornata di martedì 12 novembre 2024 lezioni sospese in seguito all’allerta meteo rossa diramata. La decisione riguarda gli istituti scolastici della zona orientale dell’isola, nello specifico i territori che sono compresi tra la provincia di Messina e quella di Catania.

Una scelta inevitabile dopo l’allerta rossa diramata dalla Protezione civile regionale in merito al rischio che corre la popolazione per la situazione idrogeologica e idraulica che si preannuncia. Nelle prossime ore sono previsti temporali intensi e forti raffiche di vento, col timore di frane e alluvioni a livello locale.

DIFFERENZA TRA SCUOLE CHIUSE E STOP ALLE LEZIONI

Prima di entrare nello specifico delle città coinvolte, è bene fare una distinzione tra scuole chiuse e sospensione dell’attività didattica. In quest’ultimo caso, la scuola è aperta per tutti i servizi tranne le lezioni, quindi il personale ATA deve recarsi comunque a lavoro, mentre i docenti sono esentati, a meno che non debbano occuparsi di attività previste dal piano annuale, che però il dirigente scolastico ha la facoltà di rinviare.

Se poi il personale ATA non riesce a raggiungere la scuola, è tenuto a giustificare l’assenza tramite i permessi consentiti contrattualmente. Ben più drastica è la chiusura delle scuole, in seguito alla quale nessuno deve recarsi all’interno e le assenze non comportano decurtazioni economiche.

SCUOLE CHIUSE IN SICILIA DOMANI: MAPPA COMUNI

Tenendo conto di questa precisazione, scuole chiuse in Sicilia domani per tutti, lavoratori e studenti, a Catania, invece si parla di sospensione delle lezioni, in merito a tale provincia, per Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Belpasso, Calatabiano, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Giarre, Gravina di Catania, Maniace, Mascali, Mascalucia, Milo, Mineo, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Nicolosi, Piedimonte Etneo, Ramacca, Ragalna, Randazzo, Riposto, Sant’Agata Li Battiati, Sant’Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Santa Venerina, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea.

Stop alle lezioni anche ad Agrigento e Comitini, a Gela, e per la provincia di Siracusa, nella stessa città e Augusta, Ferla, Floridia, Noto, Portopalo di Capo Passero, Priolo Gargallo e Solarino. Infine, per Messina e provincia: Alì, Alì Terme, Antillo, Castelmola, Fiumedinisi, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Gaggi, Gallodoro, Giardini Naxos, Graniti, Itala, Letojanni, Limina, Mandanici, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Sant’Alessio Siculo, Savoca, Scaletta Zanclea e Taormina. Ma questo elenco sulle scuole chiuse in Sicilia domani, riportato da Orizzonte Scuola, non è definitivo, quindi è soggetto a integrazioni, in quanto potrebbero aggiungersi altre città all’elenco.