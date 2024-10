Deborah Lettieri, confessione choc della coach di Amici 2024: “Ho perso mia madre quando avevo 15 mesi”

In questa nuova edizione di Amici 2024 il posto di Raimondo Todaro è stato preso dalla ballerina e coreografa Deborah Lettieri. La carriera della professionista è nota, da anni infatti ha fatto parte della compagni di danza Crazy Horse ed ha calcato i palcoscenici più importanti. Sulla sua vita privata, invece, si sa molto poco. Tuttavia, la professionista si è confessata a cuore aperto in una lunga intervista concessa al magazine Chi. Innanzitutto ha rivelato di essere cresciuta senza la madre, morta prematuramente e poi ha rivelato di avere un marito e una figlia.

Nel dettaglio Deborah Lettieri, coach di Amici 2024 senza scendere nel dettaglio ha confessato che la danza per lei è stata una vera e propria terapia: “È un lavoro intimo e personale, non mi voglio improvvisare psicologa ma so che effetto ha avuto su di me, oggi non faccio fatica a comunicare, al Crazy Horse ero il media talent addirittura ma io da bambina non parlavo.” E subito dopo ha spiegato perché: “Per un blocco emotivo, ho perso mia madre quando avevo quindici mesi.” Al giornalista che ha sottolineato come avesse lato materno molto sviluppato ha ammesso: “Da una parte è così da sempre, dall’altra le confesso che proprio per il fatto di essere cresciuta senza mamma, prima di diventarlo a mia volta avevo paura, i dicevo ‘Non so come si fa che se ci si pensa è una considerazione stupida perché prima nessuno sa come si fa.”

Amici 2024, chi è il marito di Deborah Lettieri? “È un pilota di aerei a lungo raggio”

E durante l’intervista al magazine Deborah Lettieri ha rotto il silenzio sulla sua vita privata rivelando di avere un marito e una figlia di due anni: “Sono sposata ed ho una bimba di due anni. Marito alla pari? Meglio, quando c’è non facciamo 50 e 50 ma c’è al 100% soltanto che di mestiere fa il pilota di aerei di lungo raggio: manca per parecchi giorni al mese.” E sul fatto che, secondo molti, la lontananza aiuti una relazione ha ammesso: “È abbastanza vera nel mio caso, il tempo insieme è prezioso e quando mio marito c’è nonostante la stanchezza, perché quasi sempre è su un fuso diverso, è presentissimo.”