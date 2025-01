La prima serata di Rai Uno – oggi, 28 gennaio 2025 – è pronta a proiettarci in un turbinio di emozioni con due nuovi episodi de Blackout 2 – Le verità nascoste. Il pubblico televisivo di certo non vede l’ora di scoprire i nuovi accadimenti con al centro i protagonisti e il procedere dell’intreccio di una trama sempre più intrigante. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito al quinto e al sesto episodio della serie tv e come al solito novità e colpi di scena non mancheranno.

Come finisce Blackout 2 Le verità nascoste: anticipazioni ultima puntata 4 febbraio 2025/ Cosa nasconde Marco

Addentriamoci dunque nelle ‘viscere’ della puntata di questa sera con le anticipazioni di Blackout 2 – le verità nascoste che promettono colpi di scena incredibili in questo quinto episodio. A prendersi la scena sarà subito Lidia che, in conflitto con Natasha, le provocherà una vistosa ferita alla gamba. Nonostante tutto quest’ultima riuscirà a darsi alla fuga portando ovviamente con sé il fantomatico taccuino rinvenuto nella cassaforte; segno di un’importanza per l’oggetto ancora tutta da scoprire.

Blackout 2, dove è stata girata/ Tutte le location della fiction con Alessandro Preziosi

Blackout 2 – Le verità nascoste, anticipazioni 28 gennaio 2025: Sabrina grazie al taccuino scopre un bunker segreto

Nella terza puntata di Blackout 2 – Le verità nascoste Federica si renderà conto che Sabrina le ha tenuto nascosto il fatto che è in grado di leggere il russo. Le anticipazioni fanno sapere che deciderà di andare alla ricerca di Natasha per riprendere il taccuino.

Tutto inizia a diventare più chiaro e anche l’importanza del taccuino; nel corso del sesto episodio Sabrina scoprirà infatti il senso delle informazioni presenti nel taccuino. Nient’altro che delle indicazioni per raggiungere un bunker: ma di cosa si tratta? Forse un rifugio per chi è riuscito a sopravvivere al devasto del mondo esterno? Le anticipazioni di Blackout 2 – Le verità nascoste ci lasciano con questo dubbio che presto sarà rivelato da una nuova appassionante puntata.

"La vita è bella" è una storia vera? Roberto Benigni tra finzione e realtà/ A chi si è ispirato