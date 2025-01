Blackout 2 Le verità nascoste anticipazioni: Nathasha muore! Trovata senza vita: chi l’ha uccisa?

Misteri, segreti, omicidi e suspence sono gli ingredienti di Blackout 2 Le verità nascoste la fiction di Alessandro Preziosi, con Aurora Ruffino e Alessio Vassallo che ruota attorno a dei sopravvissuti dopo una valanga in Hotel della Valle del Vanoi. La prima stagione si è conclusa con un finale aperto e inaspettato. Umberto ha ucciso Ruggero ma perché? E la seconda si è aperta in modo ugualmente inaspettato e spiazzante: con l’omicidio di Umberto. Tuttavia non è tutto perché dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che anche altri ospiti dell’albergo saranno in pericolo.

Facendo un passo indietro nella precedenti puntate gli ospiti dell’albergo hanno scoperto che nella Valle del Vanoi ci sono dei militari russi ed hanno iniziato a porsi delle domande: che ci fanno e che cosa vogliono? Nel frattempo è iniziato a serpeggiare anche il sospetto che i nuovi arrivati nascondano qualcosa di molto importante. Un gruppo di sopravvissuti lascia l’albergo alla ricerca del soldato russo ed alla fine riescono ad entrare nel suo rifugio. Iniziano ad investigare nel rifugio finché non trovano un taccuino che è identico a quello conservato nella cassaforte. E dell’importanza del taccuino ne avranno la certezza quando nella prossima puntata troveranno Nathasha morta.

Chi ha ucciso Nathasha e Umberto in Blackout 2 Le verità nascoste? Anticipazioni

Scendendo più nel dettaglio, dalle anticipazioni Blackout 2 Le verità nascoste si scopre che la giovane russa Natasha riuscirà a fuggire dall’albergo con un taccuino contenente delle informazioni molto importanti tuttavia Lidia capirà il suo piano e pur di impedirle di fuggire con il taccuino le sparerà ad una gamba. Cosa c’è scritto nel taccuino? Contiene le coordinate per dei bunker che indicano l’unico luogo sicuro in tutta la Valle del Vanoi. Nathasha riuscirà a raggiungere a decifrare dove si trova il luogo ma ci arriverà mai viva perché verrà raggiunta e uccisa. Chi ha ucciso Nathasha e Umberto in Blackout 2 Le verità nascoste? Nel frattempo Giovanni e gli altri, dopo aver scoperto che non è stato Karim ad uccidere Umberto, continueranno ad indagare per scoprire cosa sta succedendo nella Valle e quale mistero vi aleggia e cresceranno i sospetti nei soccorritori: cosa nascondono Angelo e Federica? Cos’è successo davvero, quali sono le verità nascoste? L’appuntamento con la Blackout 2 fiction di Rai1 è per ogni martedì in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa.