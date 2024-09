Endless Love anticipazioni puntate dal 7 al 13 settembre 2024: Kemal indaga sulla morte di Ozan

Le anticipazioni su Endless Love delle puntate dal 7 al 13 settembre 2024 svelano che al centro delle trame ci sarà la convivenza forzata di Nihan con Emir e i sospetti di Kemal sul fatto che Deniz sia davvero sua figlia. Emir si accorge che Kemal sarà sempre più convinto che Deniz sia sua figlia, Kemal non si arrenderà fino a quando non avrà scoperto la verità sulla paternità della piccola Deniz, ed è per questo motivo che manterrà sotto stretta sorveglianza la casa di Nihan. Quest’ultima, esasperata dalla sua costante presenza, chiederà persino ad Asu di darle una mano per tenerlo lontano. Inoltre, l’ingegnere starà anche cercando la verità sulla misteriosa morte di Ozan è convinto che ci sia Zeynep dietro la sua morte ma dal commissariato sono convinti che si sia trattato di un suicidio perché il giovane ha visto le foto del tradimento della moglie con Emir.

E poi ancora le anticipazioni Endless Love delle prossime puntate svelano che Tarik sarà a dir poco inquieto. Il ragazzo, in grande difficoltà economica, prova invano a parlare con Banu. Ayhan, invece, costringerà Sadi a consegnargli le cambiali firmate da Tarik, e ne sollecita il pagamento. Il giovane sommerso dai debiti, è costretto a rivolgersi a fonti poco affidabili per evitare il fallimento. Allora, si troverà al cospetto di Ayhan, il quale sfrutterà il legame di parentela per cercare di contattare Kemal. Nel frattempo Galip proverà a proteggere Asu, la quale verrà obbligata da Emir a siglare un patto; tuttavia, la ragazza continuerà a non fidarsi per niente di lui, dato che è un Kozcuoglu. Inoltre, Asu si sente molto sotto pressione, poiché Fehime continua ad insistere affinché si sposi quanto prima con suo figlio.

Anticipazioni Endless Love puntata serale del 13 settembre 2024: Kemal accusa Zeynep per la morte di Ozan

Si arriva così alla puntata in prima serata del 13 settembre 2024 di Endless Love, Kemal non si arrende e sarà disposto a tutto anche a fare il test del DNA a Deniz per dimostrare che è sua figlia e nel frattempo continuerà a posticipare le nozze con Asu causando non poche perplessità in quest’ultima. Successivamente zlla cena a casa di Fehime ed Huseyin arriva Tarik, ubriaco e disperato, per annuncierà di essere nella morsa degli usurai. Kemal gli offrirà il suo aiuto, ma lui rifiuta. Infatti, Tarik sarà certo di essere in questa brutta situazione soltanto perché Ayhan vuole umiliare l’ingegnere facendo in modo che si presenti da lui a perorare la sua causa. I problemi non sono finiti qui, Nihan giungerà in ospedale con la piccola Deniz febbricitante accompagnate da Kemal.

Le anticipazioni Endless Love della puntata serale di venerdì prossimo svelano che a questo punto ci sarà una svolta, il dottore dichiarerà che potrebbe essere necessaria la trasfusione da uno dei genitori; il gruppo sanguigno della pittrice, tuttavia, non corrisponde. Il ragazzo chiederà spiegazioni, però il medico mentirà sul gruppo sanguigno della bambina e Kemal, deluso andrà da Asu a fissare la data del loro matrimonio. Successivamente, Nihan incontrerà Kemal e verrà a sapere che lui vuole far dedicare un dormitorio ad Ozan; lei si rifiuterà e lo aggredisce, poiché continua a ritenerlo responsabile della sua morte. Nel frattempo, il Soydere incarica l’ex guardia carceraria, Omer, suo prigioniero, di procurargli la registrazione della telefonata che il defunto fece prima di uccidersi. D’altra parte, lì c’è anche Sikti, che una volta tornato in libertà, corre da Emir per spifferargli tutto. Allora l’imprenditore gli ordina di procurare a lui quella registrazione.