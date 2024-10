Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni delle puntate in onda dal 14 al 18 ottobre rivelano che Odile affronterà il suo primo giorno di lavoro alla Galleria Milano Moda. Sembra che Adelaide si sia rassegnata al fatto che la figlia lavorerà per la concorrenza. Tra Ciro e Concetta la tensione sarà ancora tanta, non sa infatti come risolvere la delicata situazione che si è creata in famiglia. La data per la presentazione dell’abito all’Aga Khan in una sfilata organizzata in collaborazione con la GMM è stata fissata ma in Atelier scatterà l’allarme quando Botteri non riuscirà a trovare alcuni bozzetti. Dopo aver vissuto per un po’ a Parigi Clara torna a Milano e appare molto diversa rispetto al passato, intanto Ciro svelerà un’inaspettata verità alla moglie.

Anticipazioni Endless Love, trame dal 14 al 19 ottobre 2024/ Kemal scopre la verità su Deniz, Nihan ha paura

Nell’episodio de Il Paradiso delle Signore in onda martedì 15 ottobre Clara tornerà a lavorare al Paradiso e dopo mesi rivedrà Alfredo. Odile farà delle domande ad Umberto in merito al suo rapporto con Adelaide, intanto Roberto vuole chiedere a Mario di vivere insieme, qualcosa però all’ultimo momento lo bloccherà. Adelaide avrà un’idea per aiutare Marcello nella sfida contro la Galleria Milano Moda, la rivelazione di Ciro non riuscirà a allentare la tensione tra lui e Concetta, la moglie apparirà ancora più rigida nei suoi confronti. Nel frattempo ci sarà un nuovo incontro tra Umberto e Matteo. Nella puntata di mercoledì 16 ottobre Clara svelerà a Irene che non vuole allenarsi con Alfredo, però non ha il coraggio di dirgli che fa solo gli esercizi che le ha prescritto in Francia il suo allenatore, Irene complicherà le cose tra loro. Enrico riceverà un invito da Marta, nel frattempo Agata si sfogherà con Delia e ammetterà che sta soffrendo molto a causa delle crisi tra i suoi genitori. Il Paradiso sarà nei guai poche ore prima della sfilata a causa di un problema con uno degli abiti, a salvare la situazione sarà una persona inaspettata. Nel giorno della doppia sfilata Tancredi e Umberto faranno i conti con una verità amara quando vedranno l’abito della concorrenza.

Anticipazioni Beautiful, puntate dal 14 al 19 ottobre 2024/ Hope non allontana Thomas, Liam deluso

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: cos’altro accadrà questa settimana

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore della puntata che andrà in onda giovedì 17 ottobre rivelano che a Villa Guarnieri non si farà che parlare della sfilata a sorpresa di Adelaide al Circolo. Clara rimprovererà Irene per essersi intromessa tra lei e Alfredo e proverà ad avere un chiarimento con lui. Dopo aver ricevuto una preoccupante telefonata sulla figlia Enrico deciderà di non presentarsi all’appuntamento on Marta. Umberto dirà a Matteo che si vendicherà se la Galleria Milano Moda perderà l’affare in Costa Smeralda, lui però non resterà in silenzio.

Anticipazioni La promessa, puntata 12 ottobre 2024/ Feliciano in peggioramento, Teresa è disperata!

Venerdì 18 ottobre andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni fanno sapere che Roberto troverà il coraggio di chiedere a Mario di andare a vivere insieme. Intanto Clara durante una chiacchierata con Irene ed Elvira confesserà che c’è stato qualcosa tra lei e il suo allenatore francese, Jerome. Ciro proverà a farsi perdonare dalla moglie, Concetta però non sarà ancora pronta a farlo, Enrico invece comunicherà a Marta una decisione che non le farà piacere. Intanto, il Paradiso riuscirà ad aggiudicarsi l’affare in Costa Smeralda, Matteo penserà di essere finalmente libero dal ricatto di Umberto, quest’ultimo però penserà ad una vendetta con Tancredi.