Anticipazioni The Bad Guy 2, venerdì 10 gennaio 2025: chi riuscirà a trovare l’archivio di Suro?

Molti considerano The Bad Guy 2 come una delle serie più belle mai scritte in Italia con attori d’eccezione come Stefano Accorsi e Luigi Lo Cascio. Con una palese ispirazione a Breaking Bad, i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi hanno creato una fiction che riprende l’azione degli anni ’90. A tratti tarantiniana, la storia racconta di Nino Scotellaro, un magistrato che dopo aver dedicato tutta la sua vita contro la mafia si ritrova a cambiare improvvisamente identità per arrestare il boss Mariano Suro.

Anticipazioni Ritorno in Paradiso, seconda puntata 10 gennaio 2025/ Mackenzie e il bicchiere avvelenato

La seconda stagione di The Bad Guy 2 torna infatti a raccontare la storia di Balduccio Remora, che si ritrova improvvisamente a diventare, appunto, un “Bad Guy”. Ad un certo punto riesce a trovare il boss che è in un covo nella casa di un altro magistrato. La serie è stata ideata da Giuseppe G. Stasi, Fortunata Apicella, Davide Serino, Ludovica Rampoldi e Giordana Mari. La seconda stagione di The Bad Guy 2 ha come oggetto principale il prezioso archivio del boss Suro: tutti lo vogliono e tutti faranno il possibile per averlo nelle loro mani. Leonarda, Teresa, il maggiore Testanuda, Luvi e Nino avranno dunque un obiettivo comune dalla portata gigantesca.

Anticipazioni Ritorno in Paradiso, oggi 10 gennaio 2025 su Rai 2/ Mackenzie e il bicchiere avvelenato

The Bad Guy 2, secondo episodio 10 gennaio 2025: trama

Di cosa parla il secondo episodio della serie The Bad Guy 2? Il 10 gennaio 2025 va in onda in prima visione a partire dalle 22.40 un’altra puntata della fiction italiana più seguita del momento. Il titolo della trama è “Se telefonando…” e parlerà della scoperta dell’archivio del boss Mariano Suro, tanto cercato da Teresa e da Nino Scotellaro. Una volta trovato, si scoprirà il contenuto: al suo interno tante intercettazioni con persone che gravitano intorno allo stato. Una volta scoperto tutto, Nino parla con Teresa e la convince a incontrare Calogero.

Quando inizia Mina Settembre 3 con Serena Rossi: cast, anticipazioni/ Puntate e trama della fiction di Rai 1

Scotellaro non sa però che con lui ci saranno anche Costardello e Leonarda! Oltretutto, non è solo Nino Scotellaro a volere l’archivio del Boss Suro, ma anche lo stato sta cercando di impossessarsene a tutti i costi, tanto che si scoprirà che Testanuda sta cercando di fare di tutto per averlo nelle sue mani. Intanto, Luvi scopre qualcosa che le cambierà la vita per sempre. Appuntamento dunque a stasera 10 gennaio 2025 con il secondo e attesissimo episodio di The Bad Guy 2 su Rai 2 con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Selene Caramazza e tanti altri!