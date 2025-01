Anticipazioni The Bad Guy 2, mercoledì 8 gennaio 2025

Oggi, mercoledì 8 gennaio 2025 andrà in onda The Bad Guy 2 con la prima puntata della seconda stagione. Uscita inizialmente su Prime Video, è stata considerata tra le più belle serie del 2024 e da stasera verrà riproposto il secondo capitolo su Rai 2. Di cosa parla The Bad Guy 2? La fiction parla di un personaggio che vive una profonda evoluzione e passa da essere buono a cattivo, un po’ sulla falsa riga di Breaking Bad con Walter White. Con un’appassionante trama, la crime story racconta delle vicende di Luigi Lo Cascio, protagonista di questa fiction.

Gennaio inizia con la messa in onda di The Bad Guy 2, crime story tutta all’italiana che parla di Nino Scotellaro, magistrato che finisce in una marea di intrighi. Di cosa parla il primo episodio che va in onda stasera 8 gennaio 2025? Nella prima puntata si parlerà del magistrato antimafia, che ha passato anni in galera per essere stato accusato di aiutare Cosa Nostra. Oltretutto, tutti credono che Nino Scotellaro sia morto. Così, senza arrendersi cambia identità e si fa chiamare Balduccio Remora per uccidere il boss Mariano Suro.

The Bad Guy 2, trama del primo episodio: Nino Scotellaro si allea con Teresa Suro

La prima puntata di oggi di The Bad Guy 2 parlerà di nuovo delle vicende di Nino Scotellaro, il quale è convinto che ad avergli rovinato la vita è stato il boss Mariano, il quale avrebbe anche ucciso il papà di sua moglie (nonchè il giudice Bray). Così, voglioso di vendetta passa all’azione e scopre che anche la stessa figlia del boss, Teresa Suro, vorrebbe vedere morto suo padre. Il motivo? L’uomo l’avrebbe costretta ad essere ricoverata in un reparto psichiatrico e le avrebbe sequestrato il figlio. Così, i due si uniscono e lo trovano in un covo segreto per ucciderlo.

Il boss, però lo convince a seguirlo in un’altra parte della casa dove incontra Giusy, capo dell’Antimafia malata di Alzheimer. Da qui partono una serie di domande: come mai il boss Suro si trova nello scantinato di uno dei magistrati più importanti nel paese? Purtroppo la donna non riesce a rispondere per fornire risposte, e rischierà di morire a causa della glicemia troppo bassa. Mariano Suro la aiuta facendole una siringa di insulina per tenerla in vita. Appena dopo entrano in casa i Tracina, che porteranno Suro in un luogo per darlo da mangiare alle orche.

The Bad Guy 2, dove vederlo in diretta e streaming

Con Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi e Luigi Lo Cascio, The Bad Guy 2 andrà in onda su Rai 2 oggi mercoledì 8 gennaio 2025 alle ore 23.30 con un episodio molto speciale, il primo di questa seconda stagione. Come solito, The Bad Guy 2 è disponibile anche in streaming su RaiPlay.