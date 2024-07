Anticipazioni The Family, 26 luglio 2024: Aslan mente a Devin

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con la soap opera turca The Family, che rappresenta ormai da qualche settimana una novità nel palinsesto dei pomeriggi di Canale 5; in attesa della nuova puntata in onda domani, venerdì 26 luglio 2024, scopriamo insieme le anticipazioni di The Family riportate sul sito di Mediaset Infinity. Aslan è intenzionato a scoprire tutta la verità sull’aggressione a Ekrem, avvenuta durante la celebrazione del matrimonio con Devin, ma il misterioso autore dell’attacco è in fuga.

Aslan è convinto che si tratti di Atilla e, dopo averlo rintracciato, lo mette alle strette ma l’uomo nega tutto. Inoltre, il protagonista cerca di convincere Devin di non aver meditato vendetta per l’attacco subito da Ekrem, né tantomeno di essere intervenuto a supporto della madre di lei; la realtà tuttavia è ben diversa e la sua intenzione è proprio quella di vendicare quanto subito da Ekrem. Aslan arriverà a svelare la verità alla moglie o continuerà a tenerla all’oscuro di tutto?

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo la trama dei precedenti appuntamenti con The Family andati in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, quanto accaduto al matrimonio ha lasciato degli strascichi importanti in Devin. La psicologa, che è stata colta da malore in seguito all’aggressione subita da Ekrem, resta profondamente turbata per l’accaduto e soprattutto per la reazione manifestata da Aslan: confidandosi con Cihan in un incontro in gran segreto, la donna si chiede se il marito sia realmente capace di uccidere oppure no.

Intanto Aslan è sulle tracce del presunto aggressore di Ekrem, che ha individuato nella figura di Atilla: il protagonista di The Family, dopo una lunga ed insistente ricerca, riesce a trovare l’uomo e tenta di farlo confessare. I suoi sospetti ricadono tutti su di lui, eppure Atilla nega di essere il misterioso sicario che ha attentato alla vita di Ekrem…