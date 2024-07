Anticipazioni The Family, 25 luglio 2024: l’incontro segreto tra Devin e Cihan

Tornano in onda le avventure di The Family con annesse anticipazioni, nel nuovo appuntamento televisivo in onda domani pomeriggio, giovedì 25 luglio 2024, su Canale 5: ma che cosa succederà nella nuova puntata della soap turca? Secondo quanto rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Devin è ancora sensibilmente turbata per quanto accaduto durante la celebrazione del matrimonio e per la reazione istintiva di Aslan all’aggressione subita da Ekrem.

La psicologa arriva a quel punto a domandarsi, durante un incontro segreto con Cihan, se il suo uomo sia realmente capace di uccidere o meno. Aslan, nel frattempo, ha proseguito le sue assidue ricerche del sicario che ha ferito Ekrem in maniera grave durante le nozze: il protagonista della soap opera ha il sospetto che possa trattarsi nientemeno che di Atilla e alla fine riesce a localizzarlo dopo lunghe ricerche, ma l’uomo si difende negando di essere il responsabile dell’aggressione.

The Family, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma, riavvolgendo il nastro della narrazione e ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di The Family su Canale 5, Aslan e Devin hanno celebrato il loro matrimonio che tuttavia è stato macchiato da un episodio increscioso: durante le nozze, infatti, un sicario ha gravemente ferito Ekrem con un improvviso attacco. La situazione è subito precipitata, con Aslan che s’infuria per l’accaduto e inizia a mettersi sulle tracce del colpevole.

Anche Devin è rimasta scossa da quanto accaduto ed è andata incontro ad un improvviso attacco di panico; la psicologa ha subito chiesto a Turgut di riportarla a casa ma Hulya, di ben altro avviso, l’ha invitata a tornare alla villa senza però riuscire a convincerla.