Anticipazioni Tradimento, puntata di sabato 25 gennaio 2025: la soap turca raddoppia su Canale5

Non decollano gli ascolti Tradimento, nuova soap turca di Canale5 e, complice anche il ritorno della fiction di Rai1 di successo Mina Settembre (con Serena Rossi) gli ascolti faticano e non poco ad essere buoni. L’ultima puntata andata in onda domenica scorsa, 12 gennaio 2025, è stata vista da 2.027.000 spettatori con uno share del 12.1% contro il boom della fiction di Rai1 (share al 25.9% e 4.659.000 spettatori.)

Ed ecco spiegato perché Canale5 ha deciso di stravolgere il suo palinsesto cambiando giorno e orario di trasmissione. Infatti, a partire dalla prossima settimana Tradimento va in onda non solo la domenica in prima serata ma anche al sabato pomeriggio, a partire dalle 14.40 circa. Svelato i cambiamenti di orario sveliamo a grandi linee che cosa dicono le anticipazioni Tradimento della prossima puntata. Innanzitutto Guzide sarà alle prese ancora non solo con i problemi dei suoi figli Ozan e Oylum ma soprattutto continuerà una guerra sempre più spietata con il marito Tarik che potrebbe avere delle conseguenze sorprendenti.

Tradimento anticipazioni prossima puntata di sabato 25 gennaio: Guzide spietata contro Tarik

E scendendo più nel dettaglio dalle anticipazioni Tradimento della puntata di pomeriggio di sabato 25 gennaio 2025 svelano che cosa succederà ai protagonisti. Innanzitutto ci sarà una guerra senza esclusione di colpi tra Guzide e Tarik. La giudice sarà sempre più furiosa contro il marito Tarik ed il suo obbiettivo non sarà solo quello di divorziare da lui ma ridurlo in miseria e togliergli tutto. Guzide riuscirà quindi non solo a convincerlo a firmare le carte del divorzio ma anche a darle un ingente somma di denaro come risarcimento. E non è tutto perché Tarik quando rivelerà a Yesim di aver divorziato dalla giudice non riuscirà a dirle dell’accordo. Spazio avranno al centro delle trame anche i due figli di Guzide, Oylum che continuerà a dover dimostrare la sua innocenza durante il processo in cui è accusata di omicidio e Ozan che invece dopo la brutale aggressione subita si risveglierà. Insomma ci sarà uno scontro di fuoco nella prossima puntata di Tradimento in onda eccezionalmente sabato 25 gennaio 2025 a partire dalle 14.30 circa su Canale5.