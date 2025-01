Un passo dal cielo 8: oggi 23 gennaio 2025 la terza puntata

La terza puntata di Un passo dal cielo 8 va in onda oggi, giovedì 23 gennaio 2023 e promette grandi emozioni e scenari mozzafiato ai fan della fiction di Raiuno in cui, oggi, ci sarà non solo un nuovo casa da risolvere, ma anche le storie personali dei protagonisti che si intrecciano incollando, ogni settimana, milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. La puntata in onda oggi s’intitola “La bella addormentata” e ha come protagonista una ragazza che viene ritrovata priva di vita. La giovane pare sia caduta in un sonno profondo e, i primi accertamenti, fanno pensare ad un avvelenamento.

Nel frattempo, Vincenzo prova a riprendere in mano la propria vita tornando in commissariato in sedia a rotelle mentre Manuela, oltre a dedicarsi alla storia d’amore con Nathan, continua ad indagare sul proiettile che ha colpito il fratello. Huber, infine, si ritrova a vivere un momento difficile e particolare.

Anticipazioni Un passo dal cielo 8: Manuela scopre la verità sul proiettile che ha colpito Vincenzo

Nella terza puntata di Un passo dal cielo 8, una ragazza viene ritrovata priva di sensi in un bosco. Manuela scopre che si tratta di Marta che lavorava in una farmacia a San Vito di Cadore. Manuela comincia ad indagare rintracciando i genitori che raccolgono erbe con cui creano prodotti officinali naturali. I genitori sono convinti che la figlia li abbia traditi vendendo il loro segreto a qualche azienda farmaceutica. Indagando, Manuela scopre che Marta frequentava Guido, il compagno di Anna che lavora nella compagnia di Stephen. Guido diventa così il maggior indiziato ma viene coperto dalla fidanzata.

Manuela, invece, continua ad indagare sul proiettile che ha colpito Vincenzo e scopre che, in realtà, non era rivolto al fratello. Vincenzo, nonostante la sedia a rotelle, torna a lavoro ma non può contare sul sostegno di Huber che, dopo aver tentato di acquistare un gratta e vinci, è costretto a rinunciarci quando si accorge di aver dimenticato il portafoglio. Quando torna in tabaccheria per acquistarlo, non solo scopre che quel biglietto era vincente ma che è stato comprato da Paolo, il figlio di Carolina che decide così di dichiararsi proprio alla figlia di Huber. Anna, infine, comincia a creare tensioni tra Manuela e Nathan.

Come vedere in diretta streaming Un passo dal cielo 8

La nuova puntata di Un passo dal cielo 8 può essere vista in diretta televisiva oggi, in prima serata su Raiuno, a partire dalle 21.30. A lasciare la linea ai protagonisti della fiction sarà Stefano De Martino al termine di Affari tuoi. Con Raiplay, disponibile come sito o applicazione, è possibile, invece, seguire la diretta streaming.