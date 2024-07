Apertura Borsa italiana, andamenti e titoli oggi mercoledì 17 luglio 2024/ Enel in recupero, Eni positivo

Andiamo a scoprire anche oggi, 17 luglio 2024, i dati sulla borsa italiana, con gli andamenti e titoli. I mercati finanziari di Europa si risvegliano con il piede giusto, in questo momento è positiva Piazza Affari con un più 0,5%, finalmente dopo la giornata di ieri che ha visto protagonista al ribasso un po’ tutta Europa, c’è un ritorno verso la parte positiva dei prezzi. Quindi abbiamo praticamente il FTSE MIB di Piazza Affari che recupera questa zona di rialzo dell’area di 34.540 punti. Una resistenza importante il cui superamento porterà sicuramente giovamento a tutta la Borsa italiana per un rialzo più consistente e più importante verso i 35.000 punti. importante per Piazza Affari non scendere al di sotto dei 34.300 punti.

Fra i titoli più importanti che fanno parte di Piazza Affari c’è Enel che ieri perdeva pesantemente e soprattutto si è andato ad appoggiare su un livello di prezzo di 6,65€. Oggi fortunatamente proprio Enel recupera la parte di rialzo persa ieri e cavalca quasi tutta la parte di perdita di ieri, quindi siamo positivi a più 0,05% e alla fascia di prezzo di 6,75€ e potremmo salire ancora verso la parte dei 6,80€. Enel è uno dei principali titoli di Piazza Affari e tra i più capitalizzati, tra quelli che scambiano più volumi, quindi è molto importante seguirlo.

BORSA ITALIANA, ANDAMENTI E TITOLI OGGI: IN CALO IL SETTORE AUTOMOBILISTICO

Positivo anche Eni che recupera la fascia di prezzo dei 14,10€ e potrebbe scattare il rialzo verso la parte un po’ più alta dei prezzi e quindi andare a recuperare anche quella zona dei 14,30€. Recupera anche Banca Intesa a 3,65, e altri titoli tra cui Saipem, in spinta in scia a Deni e Unicredit quindi Piazza Affari e la Borsa Italiana tutto sommato ritrovano la forza per salire. Negativo solo il comparto automobilistico, sia Stellantis che Iveco sono negativi, meno 1% Stellantis, meno 1,87% Iveco.

Per quanto riguarda invece la parte macroeconomica, oggi è atteso il dato sull’inflazione europea. La previsione è di un recupero verso il basso dell’inflazione, quindi si attende un 2,5% di inflazione europea rispetto al 2,7% precedente. Questo dato in questa fase economica è molto importante perché determina quella che sarà la scelta di politica monetaria della Presidente della BCE Lagarde, che parlerà proprio questa settimana. Per quanto riguarda invece Wall Street, oggi saranno comunicati altri dati che riguardano le trimestrali e soprattutto quelli di Johnson & Johnson, società che ovviamente capitalizza quasi 340-360 miliardi di dollari e che ha investimenti in diversi settori. Quindi attesa nel pomeriggio l’apertura di Wall Street i dati su Johnson & Johnson.

