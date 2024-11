Asia e Anthony stanno ancora insieme dopo Matrimonio a prima vista Italia 2024?

Asia e Anthony avevano chiuso la loro esperienza a Matrimonio a prima vista 2024 convinti di poter proseguire insieme il loro percorso, anche alla larga dalle telecamere di Real Time. E così, in effetti, è stato. A distanza di qualche mese infatti, Asia ed Anthony stanno ancora insieme: le anticipazioni di Matrimonio a prima vista e poi rivelano che tutto prosegue per il meglio all’interno della coppia. Nel corso di queste settimane, marito e moglie hanno avuto modo di consolidare l’alchimia creata nell’esperimento sentimentale di Real Time e adesso entrambi sono più felici che mai della scelta presa.

Benché Asia ed Anthony non stiano convivendo al cento per cento, non hanno trascorso più di tre notti separati. Inoltre, proprio nella puntata in onda questa sera, mercoledì 13 novembre, la coppia annuncia una grande progetto: mettere su famiglia, entro un paio di anni. Insomma, non potrebbe andare meglio per i due concorrenti di Matrimonio a prima vista 2024.

Asia e Anthony, l’idea di un figlio dopo Matrimonio a prima vista 2024

A dividere la coppia c’è solo l’eventuale nome da dare ai figli. Infatti Anthony sarebbe orientato ad omaggiare il figlio con il nome di Batista, come il wrestler, ma ovviamente l’idea non piace ad Asia che avrebbe altre idee. Il problema, ad ogni modo, non si pone ancora concretamente, dato che la coppia è ancora in fase di conoscenza. Di sicuro l’esperienza a Matrimonio a prima vista 2024 ha dato il giusto slancio ai due concorrenti, che ora proseguono al meglio anche fuori dal programma.

Certo è che Asia ed Anthony dovranno continuare a testarsi nella quotidianità. C’è grande curiosità da parte del pubblico di capire come si evolveranno le cose tra i due novelli sposi. Intanto Asia ed Anthony si apprestano a concretizzare e completare la convivenza, con lei che andrà a vivere da lui per un periodo mentre la sua abitazione sarà sottoposta a restauro.

