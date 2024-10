E’ l’11 ottobre 2024 il che significa che ad Halloween 2024 mancano esattamente 20 giorni. Il prossimo 31 di questo mese si festeggerà in tutto il mondo quella che viene considerata storicamente la festa più spaventosa dell’anno, dove si sfidano le tenebre e l’oscurità. Per l’occasione saranno tanti coloro che si scambieranno qualche frase d’auguri a tema Halloween 2024, ma anche immagini divertenti o video, di conseguenza stiamo raccogliendo per voi dalla giornata di ieri alcune delle frasi più belle in assoluto, fra citazioni, pensieri da ridere e altri invece più profondi.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024/ Le frasi più divertenti per il 31 ottobre: “Per spaventarsi basta...”

Partiamo subito con qualche frase d’auguri per Halloween 2024 che siamo certi vi strapperanno una risata, come ad esempio una vecchia citazione del grande comico toscano Giorgio Panariello, secondo cui ad Halloween le nostre menti più geniali, i nostri giovani più brillanti, vanno all’estero a cercare fortuna, mentre noi “importiamo le zucche vuote”. Un pensiero perfetto per il 31 ottobre tenendo conto che il simbolo di questa festa è ovviamente la zucca, in tutto le sue salse. Sulla falsa riga abbiamo trovato un pensiero di un anonimo pubblicato sui social, secondo cui Halloween è l’unico giorno in cui anche le “zucche vuote fanno simpatia”.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE FRASI SULLE ZUCCHE E NON SOLO

Del resto chi non ha mai intagliato una zucca in vita sua? Per poi magari inserire al suo interno una candela e creare un’atmosfera tenebrosa? E’ molto divertente da fare soprattutto se in casa si hanno dei bambini e ai piccoli piacerà un sacco. Continuiamo con le frasi d’auguri per Halloween 2024 a tema zucca, e con un pensiero che si rivolge a coloro che non hanno bisogno di spendere soldi il 31 ottobre per comprare dei vestiti visto che “la zucca vuota ce l’hanno già”.

Il tema del travestimento è uno dei più trattati nelle frasi d’auguri di buon Halloween, tenendo conto che saranno molti coloro che il 31 ottobre parteciperanno a qualche festa in maschera in discoteca o eventualmente a casa di qualche amico.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE FRASI: “LA CULTURA A TANTI FA PAURA”

A riguardo calzano a pennello due pensieri molto simpatici, il primo riguarda i libri, e c’è un utente di X.com che consiglia di vestirsi proprio da libri in quanto “la cultura a tanti fa ancora paura”, mentre il secondo pensiero consiglia di “vestirsi da opinione non richiesta”, a firma Marco Salvati.

C’è invece chi “disperato”, dice di non volersi vestire ad Halloween in quanto “Sono già un cadavere” mentre per tutte le persone che probabilmente non sono molto affini al 31 ottobre, c’è una frase d’auguri simpatica un cinguettio di X.com, in cui si legge che da ore è “fermo” in quanto sta pensando come rispondere a chi gli ha scritto “buon Halloween”. Basta un semplice “grazie anche a te” nel caso foste anche voi in impasse, vedrete che ve la caverete comunque alla grande, magari con l’aggiunta di una faccina simpatica che regala sempre un po’ di leggerezza.