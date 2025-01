E’ il 17 gennaio 2025 e come ogni anno in questo giorno la Chiesa ricorda e celebra Sant’Antonio. Attenzione, non si tratta del più famoso Sant’Antonio da Padova, ma bensì di Antonio Abate, che in vita è stato un abate ed un eremita egiziano. Sono milioni gli italiani registrati all’anagrafe con questo nome, soprattutto quelli che sono nati fino agli anni ’80 e ’90, visto che di recente è andato un po’ a scemare, e sono tanti quindi coloro che oggi festeggiano l’onomastico, appunto di Sant’Antonio, nonché lo ricorderanno il prossimo 3 giugno 2025, quando la Chiesa celebrerà invece il Santo da Padova.

Il nome di Antonio è molto importante in quanto è stato il fondatore del monachismo cristiano, ma soprattutto è stato il primo abate della storia, di conseguenza chiunque si chiami così deve essere orgoglioso e deve essere giustamente celebrato. Ma vediamo qualche frase di auguri per Sant’Antonio, in questo 17 gennaio 2025, a cominciare da un classico, quello che solitamente inviamo quando non sappiamo che cosa scrive, ovvero: “Tanti auguri Antonio”.

AUGURI BUON SANT’ANTONIO, LE FRASI: QUALCHE ESEMPIO AD HOC

Per essere un po’ più originali potremmo aggiungerci: “Passa una bella giornata, goditi questo giorno speciale a te dedicato e ci vediamo presto”. Se per caso il Sant’Antonio a cui ci riferiamo oggi è una persona a noi molto vicina allora potremmo scrivergli: “Tanti auguri di buon onomastico amico mio! Spero che questa giornata tutta per te possa darti gioia e felicità, a presto”.

Un’altra frase di auguri per Sant’Antonio potrebbe essere un semplice: “Buon onomastico Antonio, spero che tu stia bene e che la salute continui ad essere dalla tua parte. Ti mando un grande abbraccio, tanti auguri ancora”. Se invece l’Antonio a cui vogliamo fare gli auguri è invece un bimbo o un ragazzino, a quel punto potremmo cambiare toni e pensare ad una frase di auguri di questo tipo: “Tanti auguri caro Antonio, in questo giorno di festa mi auguro che tutti i tuoi desideri e i tuoi sogni possano realizzarsi. Ti voglio bene piccolo Antonio”.

AUGURI BUON SANT’ANTONIO, LE FRASI: I PENSIERI PER IL PAPÀ E IL PARTNER

Approfittano del 17 gennaio 2025, saranno tanti gli Antonio che oggi si ritroveranno con la famiglia per festeggiare il proprio nome, una tradizione tipica soprattutto delle famiglie del sud. Saranno quindi moltissimi coloro che faranno gli auguri sia di persona, ma anche con i classici messaggini via WhatsApp, a cominciare dal “buongiorno” (tanto temuto da molti), che oggi si sostituirà appunto con una frase di auguri da dedicare al nostro Antonio.

“Tanti auguri papà, oggi si celebra il tuo nome, ma io voglio festeggiarti tutti i giorni, ti voglio bene”. Questo potrebbe essere un esempio per festeggiare il proprio padre da parte di un figlio. Infine, se cercate qualcosa di più romantico, magari da una partner, una moglie o una fidanzata, allora potremmo pensare a queste parole: “Tanti auguri amore mio, oggi è Sant’Antonio e tutti ricordano il tuo nome, ma io mi ricordo ogni giorno di te. Buon onomastico mia dolce metà, non cambiare mai e resta sempre così come sei, ti amo”. Quale altro modo migliore c’è di iniziare la giornata se non leggendo queste parole?