Non è facile la vita quando si ha a che fare con il cancro. Più che una battaglia, è una condizione e bisogna fare di tutto affinché si venga curati nel migliore dei modi possibili. La modella Bianca Balti ha visto il suo fisico cambiare a causa del cancro ovarico diagnosticatole nel 2022. Quando le è stato scoperto in due giorni è stata operata e poi è stata sottoposta a un duro ciclo di chemioterapia. Ora, però, vuole tornare a una vita normale e quale migliore occasione di questa dato che è stata scelta da Carlo Conti per essere una delle sue co-conduttrici a Sanremo 2025?

Bianca Balti avvistata a Milano con Alessandro Cutrera/ "Non sono mai stata così felice in vita mia"

“Necessito di sentirmi di nuovo normale” ha scritto Bianca Balti sul suo profilo Instagram, continuando col dire che la sua autostima nasce dal fatto di essere produttiva. Quindi vuole tornare a lavorare nel campo della moda e dello spettacolo in generale perché il lavoro, per lei, è molto importante.

Bianca Balti sarà al fianco di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025

Bianca Balti tornerà in televisione a Sanremo 2025: sul palco del Teatro Ariston sarà al fianco di Carlo Conti in tutta la sua bellezza e si è senza dubbio convinti che il suo sorriso saprà illuminare tutti quanti. Non bisogna dimenticare che è una donna molto ironica che ha la ferma intenzione di vivere e di farlo sempre con il sorriso e il pensiero alla sua famiglia che le è sempre stata accanto sia nei momenti bui sia nei momenti felici.

Mariabice Marzani e Bruno Balti/ Chi sono i genitori di Bianca Balti: "Non gli ho mai detto quanto li amo"

La modella di fama internazionale è già stata ospite del Festival di Sanremo nel lontano 2013 durante la conduzione di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto e in quel caso aveva conquistato il pubblico con la sua bellezza, la sua eleganza e il suo savoir-faire. Il suo prossimo appuntamento con la tv è con il Festival e sarà insieme a due personaggi davvero irresistibili ovvero Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Intanto è notizia di poco fa che il conduttore nonché direttore artistico ha perso uno dei cantanti in gara: si sta parlando di Emis Killa che si è ritirato dalla gara lasciando i fan con il sapore in bocca.

Alessandro Cutrera: chi è il nuovo fidanzato di Bianca Balti/ Pilota di Ferrari Challenge