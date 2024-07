Bimba di 6 anni morta in Francia/ Follia del patrigno: l’ha accoltellata, rapita e uccisa

Choc in Francia dove una bimba di 6 anni è stato ritrovata morta, purtroppo senza vita. Inizialmente si parlava di una bambina scomparsa ma in seguito è emersa la tremenda verità e la piccola è stata rinvenuta cadavere. Come riportato dai media d’oltralpe il macabro ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 12 luglio 2023, presso la Senna Marittima, così come confermato dal ministero della giustizia attraverso il suo account su X: “Il corpo senza vita di Célya è stato ritrovato e la procura di Rouen ha deciso di ritirare la segnalazione di rapimento”.

Si teme che ad uccidere la piccola sia stato un uomo, precisamente il compagno della madre della bimba di 6, che inizialmente aveva appunto rapito la bimba, e poi l’avrebbe accoltella in quella di Saint-Martin-de-l’If, dove appunto viveva la povera vittima.

BIMBA DI 6 ANNI MORTA IN FRANCIA: L’ALLARME RAPIMENTO

Una volta scattato l’allarme rapimento, le forze dell’ordine locali avevano fatto partire una caccia all’uomo e soprattutto alla bimba di 6 anni, con circa un centinaio di gendarmi scesi in campo con l’obiettivo di ritrovare la piccola Celya, una bimba di 6 anni con capelli castano scuro, occhi castani, con un abito nero da unicorno, alta 1,10 metri, sparita ad una ventina di chilometri a nord ovest di Rouen poco prima delle ore 18:00 di ieri.

Già nel comunicato si segnalava che il rapitore poteva essere un 42enne alto 1,80 m di corporatura magra, capelli castani e occhi azzurri, compagno della madre della bimba, che viaggiava su una Volkswagen Golf di colore blu scuro. A dare l’allarme della bimba di 6 anni, ripetiamo, trovata morta in Francia vicino alla Senna Marittima, era stata la madre di lei, che aveva avvisato le forze dell’ordine attorno alle ore 18:00 di ieri sera, spiegando che era stata aggredita con un coltello dal suo compagno mentre si trovava in casa; era riuscita a scappare dalla propria abitazione, lasciando però l’uomo in casa in compagnia della bimba.

BIMBA DI 6 ANNI MORTA IN FRANCIA: COSA È SUCCESSO?

E’ emerso inoltre che anche la figlia della donna fosse stata accoltellata, ma quando le forze dell’ordine sono riuscite a fare irruzione nella casa non hanno trovato nessuno: il 42enne era scappato con la bimba di 6 anni, poi morta, uccisa dallo stesso “patrigno”. L’uomo non era mai stato denunciato, ma stando a quanto riferiscono i media francesi, era già noto alle forze dell’ordine per alcuni suoi problemi comportamentali.

E’ stato così attivato il cosiddetto sistema di “allarme rapimento” che è un allarme massiccio che consiste nell’inviare un alert qualora si verifica appunto il sequestro di un minorenne, di modo da mobilitare quante più forze possibili. Fino ad ora in Francia è stato utilizzato una trentina di volte e purtroppo questa volta non ha portato ad un esito positivo visto che la bimba di 6 anni è morta, trovata senza vita.

