La pasticceria di Brescia di proprietà del cantante Blanco e della sua famiglia, non se la sta passando bene. Nell’ultimo mese, infatti, è stato vittima di una doppia rapina, entrambe avvenute con la tristemente nota pratica della spaccata. Ne parla il Corriere della Sera sottolineando che L’isola delle Rose, appunto il nome della pasticceria di Blanco, è stata rapinata il 24 settembre scorso, e quindi nelle ultime 24 ore, proprio mentre il cantante si trovava al Forum di Assago per esibirsi assieme a Mahmood come ospite del concerto di quest’ultimo.

Quando era avvenuta la prima spaccata, ovvero, una rapina che consiste nel distruggere la vetrina, solitamente con il lancio di grossi oggetti pesanti, per poi arraffare tutto ciò che si può nel più breve tempo possibile, Blanco ci aveva scherzato su, dicendo che i dolci della sua famiglia erano così buoni che andavano a ruba, ma ora, tenendo conto che è passato meno di un mese dal primo episodio, la situazione appare decisamente più seria.

BLANCO, PASTICCERIA RAPINATA PER 2 VOLTE IN UN MESE: LOCALE APERTO MA…

Tra l’altro Blanco ha aperto questo locale insieme alla sua famiglia solo un anno e mezzo fa, e subire due rapine nel giro di così poco tempo non fa affatto piacere, con tutto che ne consegue.

Come ricorda il Corriere della Sera, il locale, che è sito in quel di Brescia in corso Italia, si è fatto apprezzare sia per il suo noto proprietario ma anche per la qualità dei prodotti sfornati, visto che la pasticceria fa anche da focacceria, ed inoltre è molto attenta a coloro che hanno delle intolleranza a glutine e lattosio soprattutto. Non è ancora chiaro a quanto ammonti il danno, ma si parla di svariate migliaia di euro, nel frattempo i ladri sono riusciti a scappare e nonostante i danni il locale è rimasto comunque aperto oggi, come sottolinea sempre il Corriere della sera.

