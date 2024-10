Sul bonus Natale 2024 – già confermato da un po’ di giorni – sono stati resi noti gli ultimi aggiornamenti e chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. I lavoratori dipendenti che possono ricevere il contributo ottengono fino a 100 euro una tantum.

La prima chiarezza da fare su coloro che riceveranno il bonus sta nei requisiti. I dipendenti che possono accedere al contributo sono coloro che hanno nessun sostituto d’imposta, ad esempio i badanti e le colf.

Bonus Natale 2024: come e quando riceverlo

Il bonus Natale 2024 può essere ottenuto – come abbiamo anticipato – da badanti e colf (lavoratori dipendenti senza sostituto d’imposta), per l’anno fiscale 2024. Questo vuol dire che l’incentivo non sarà approvato fin da subito (con il pagamento nella 13esima di dicembre), ma a partire dalla prossima dichiarazione.

Tuttavia questo intervento può essere richiesto anche da quei lavoratori che non hanno certezza sul possesso dei requisiti richiesti e che non hanno richiesto al datore di lavoro la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio (ma anche da coloro che hanno cessato l’attività nel 2024).

Dopo l’approvazione ufficiale dell’attuale bonus Natale 2024 (cambiato diverse volte in bonus tredicesima e poi bonus Befana), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una normativa al fine di chiarire gli ultimi aspetti probabilmente “meno chiari”.

Chiarimenti sui lavoratori senza sostituti d’imposta

Il primo chiarimento che appare sul contenuto pubblicato dall’Agenzia delle Entrate riguarda i destinatari del bonus Natale 2024. I lavoratori che producono reddito da dipendente (non oggetto di ritenuta fiscale perché esenti da sostituto d’imposta), possono far richiesta per l’ottenimento dell’indennità relativamente al periodo fiscale 2024.

Le stesse condizioni sono disponibili per quei lavoratori che non hanno goduto dell’incentivo nel 2024, ma che possono far istanza presentando il modello delle Persone Fisiche oppure il 730 del 2025 (in riferimento al periodo fiscale precedente).

I beneficiari sono quei lavoratori che conseguono un reddito massimo nel 2024 per una cifra pari o inferiore a 28.000€ e che nello stesso anno fiscale hanno almeno un figlio e un coniuge a proprio carico (se il nucleo fosse monogenitoriale è sufficiente un figlio a carico).

Secondo una stima di Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, i beneficiari del bonus Natale 2024 saranno 1,1 milione. Dopo aver compilato l’autocertificazione il lavoratore otterrà l’incentivo economico direttamente nella 13esima di dicembre.