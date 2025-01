I buoni fruttiferi postali 2025 tendono a godere di un rendimento più basso rispetto agli anni precedenti. Ad esempio anche lo scorso anno la percentuale di rendimento è stata inferiore a quella del 2023, tuttavia, resta lo strumento di eccellenza per poter investire i risparmi in modo “sicuro”.

Fortunatamente da quest’anno i buoni fruttiferi postali non si cumulano nell’ISEE (purché il loro valore non sia superiore a 50mila euro). Questo avvantaggia la strategia dei risparmiatori italiani che possono continuare ad usare questo strumento come potenziale forma di risparmio e “guadagno”.

Scadenza canone RAI 2025/ Ultimo giorno per l'esonero: come fare richiesta (31 gennaio)

Buoni fruttiferi postali 2025 con rendimenti più bassi

I buoni fruttiferi postali 2025 potrebbero godere di rendimenti più bassi rispetto a quelli degli anni scorsi. Tuttavia questi strumenti continuano ad essere reputati “estremamente affidabili” in quanto non hanno alcuna volatilità, dato che il loro rendimento non dipende da come vanno i mercati.

Proroga accertamenti fiscali Covid/ Confermato il periodo di estensione (29 gennaio 2025)

Il mercato offre diverse tipologie di Buoni Ordinari, da quelli denominati “A1” a quelli “Serie Z”. Conoscere le loro differenze e caratteristiche è estremamente importante per trovare il prodotto più adatto alle proprie reali esigenze.

I BFP vengono Garantiti dallo Stato, e ciò che li avvantaggia – a parte i rischi a zero – è l’imposta agevolata al 12,50% e l’assenza di commissioni che potrebbero (in altri casi) essere addebitate durante l’acquisto.

BFP con rendimenti migliori

I buoni fruttiferi postali 2025 – come si preannuncia dal nome – possono essere acquistati presso Poste Italiane. Data la molteplicità di prodotto sul mercato, ecco una tabella in cui si evincono gli strumenti con rendimenti più alti:

Sanatoria Salva Casa/ Semplificata la procedura per interventi di 50 anni (29 gennaio 2025)

BFP Rendimenti Buono Minori fino al massimo il 5% (rendimento annuo e lordo) Buono Ordinario 2% Buono 3×4 2% (a scadenza prefissata e rendimento lordo) Buono Soluzione Eredità 2% (rendimento annuo lordo e con scadenza prevista in quattro anni) Buono Rinnova 1,50% con scadenza a 4 anni e rendimento annuo lordo Buono Rinnova Prima 1,50% e a scadenza (rendimento annuo e lordo) Buono 4 anni Risparmiosemplice scadenza al raggiungimento di almeno 24 adesioni e rendimento dell’1,50% Buono 3×2 1,25% Buono 4 anni Plus 1,25% Rapportato all’inflazione 0,60% (annuo e lordo)

Conoscere esattamente il rendimento di un BFP nel medio e lungo periodo è praticamente impossibile. Si può tuttavia stimare un range usufruendo del portale cdp e inserire i dati richiesti al fine di ricevere una simulazione approssimativa.