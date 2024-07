Calciomercato Fiorentina News/ In quattro per sostituire Milenkovic: da Bijol a Theate (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO FIORENTINA, POKER DI SOLUZIONI PER LA DIFESA

Il calciomercato Fiorentina dovrà considerare l’idea di perdere Nikola Milenkovic. Il centrale serbo ha ricevuto le avances inglesi del Nottingham Forest, molto intenzionato a rinforzare la difesa acquistando il calciatore viola. Sebbene non sia ancora arrivata un’offerta soddisfacente, la Fiorentina resta vigile per capire l’evoluzione della trattativa.

Per tutelarsi, la società toscana avrebbe già fatto una lista dei desideri per quanto riguarda il possibile successore di Milenkovic. Secondo La Nazione, i due profili più costi sono Logan Costa del Tolosa o Martin Vitik della Sparta Praga, inseguito anche dal Napoli in passato.

I restanti due obiettivi sono Jaka Bijol dell’Udinese e Arthur Theate del Rennes. Il primo è un obiettivo tra le altre anche dell’Inter, anche se il prezzo sembra non convincere i nerazzurri che starebbero chiudendo per Cabal. Theate invece era promesso sposo dell’Al Ittihad, salvo poi saltare tutto nell’affare Pioli.

CALCIOMERCATO FIORENTINA, IL PALMEIRAS SPARA ALTO PER RIOS

Il calciomercato Fiorentina aveva intenzione di acquistare Richard Rios centrocampista del Palmeiras nonché uno dei migliori dell'intera Copa America. Il calciatore colombiano, classe 2000, sembra però distante dalla squadra Viola, a causa della concorrenza. Infatti, i viola si spingerebbe massimo fino a 13 milioni più bonus. Ben più alta l'offerta del Fulham che avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro. A facilitare l'offerta del club inglese è stata la recente cessione di Joao Palhinha al Bayern Monaco per 50 milioni. Dunque metà del budget ottenuto per il centrocampista portoghese andrà per il sostituto.

