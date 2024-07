Pioli all’Al Ittihad, salta tutto?/ Mancano firma e accordo con l’ex allenatore del Milan (7 luglio 2024)

PIOLI ALL’AL ITTIHAD, SALTA TUTTO? C’È ANCHE IL MILAN DI MEZZO

Stefano Pioli all’Al Ittihad, salta tutto? Fino a qualche giorno fa sembrava fatta per l’ex allenatore del Milan al club arabo, ma secondo il Corriere dello Sport c’è stata un brusca frenata. Infatti l’accordo tra il tecnico emiliano e la società giallonera sembra poter saltare a sorpresa.

A Pioli era stato presentato un triennale a sei milioni di euro più due di bonus all’anno, ma ora come ora c’è da ricordare che il Milan deve ancora 4 milioni di euro netti all’allenatore che non sembra intenzionato a lasciare il suo contratto coi rossoneri. In ogni caso l’Al Ittihad proverà a convincere Pioli nonostante ci siano diversi dettagli da sistemare.

AL ITTIHAD, ARENATE LE TRATTATIVE PER ARTHUR THEATE

Rischia di saltare tutto per quanto riguarda il passaggio di Stefano Pioli all’Al Ittihad. L’allenatore del Milan è ancora legato ai rossoneri a livello economico, dato che ancora figura in libro paga, e questo è solo uno dei tanti problemi da risolvere circa i dettagli da sistemare per il via libera.

In tutto ciò, anche un altro affare che riguarda l’Al Ittihad appare molto più distante rispetto a giorni fa. Arthur Theate, accostato anche alla Fiorentina, aveva addirittura già svolto le visite mediche a Parigi per il suo trasferimento in Arabia Saudita, con tanto di contratti in fase di revisione.

Secondo Fabrizio Romano, alcune complicazioni interne al club hanno bloccato l’affare. In questo caso si può proprio dire che mancava solamente la firma per il trasferimento dell’ex Bologna in Saudi Pro League. Il difensore dunque rimarrebbe al Rennes, in attesa di sviluppi.











