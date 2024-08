SANCHO JUVENTUS, NUOVI CONTATTI CON IL MANCHESTER UNITED PER CONCLUDERE L’AFFARE

Il calciomercato della Juventus è quasi ufficialmente chiuso. I bianconeri hanno ufficializzato ieri l’arrivo di Koopmeiners, arrivato dall’Atalanta dopo una lunga telenovela durata tutta l’estate con l’olandese intenzionato a raggiungere Torino e il club bergamasco che invece aspettava l’offerta giusta da parte della Vecchia Signora, che è arrivata. Il centrocampista ha così raggiunto la Continassa, dove ha svolto ieri le visite mediche al J Medical per poi firmare il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2029: l’olandese percepirà 4 milioni e mezzo a stagione mentre all’Atalanta sono finiti 51.3 milioni pagabili in quattro esercizi e oneri vari per poco più di 3 milioni. Previsti anche dei bonus fino a 6 milioni.

Avversarie Juventus/ Sorteggio Champions League: chi sfideranno i bianconeri? (oggi 29 agosto 2024)

SANCHO JUVENTUS, L’OFFERTA DEI BIANCONERI NON BASTA ANCORA: RESTA IL NODO INGAGGIO CON I RED DEVILS

Ora che il tormentone dell’estate è finito, in casa Juventus è pronto ad aprirsene un altro che durerà molto probabilmente fino alle ultime ore di mercato. Giuntoli ha infatti messo nel mirino Jadon Sancho ormai da qualche settimana e in questi giorni sta cercando di chiudere l’affare. Come spiega Tuttosport, i bianconeri hanno migliorato l’offerta presentata al Manchester United dopo la cessione di Chiesa (passato al Liverpool) ma ancora non basta.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS/ Ore febbrili per Sancho, Kostic da piazzare per il bilancio (29 agosto 2024)

Si lavora su un prestito oneroso sulla base di 7-8 milioni con garanzie importanti per un futuro riscatto, ma ci sarebbe ancora qualcosa da fare per l’ingaggio. La Juventus vorrebbe pagare infatti poco meno della metà dello stipendio del calciatore, con il resto in mano ai Red Devils, mentre dall’altra parte chiedono uno sforzo maggiore. Nuovi colloqui sono previsti in giornata: le parti cercheranno di trovare un’intesa nell’interesse di tutti, essendo ormai Sancho fuori dai progetti del Manchester United mentre pienamente dentro quelli del club torinese, che vorrebbe fortemente portare il talento inglese in Serie A.