Calciomercato Milan news/ Clamoroso dall’Arabia per Rafael Leao: pronti 100 milioni! (19 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SIRENE ARABE PER RAFAEL LEAO

Trema l’ambiente Milan ogni volta che arriva una notizia sul futuro di Rafael Leao con il portoghese impegnato ad Euro2024 ma con una serie di grandi club pronti a sfruttare ogni occasione per accaparrarsi il cartellino del talento rossonero. Nelle ultime ore è arrivata la notizia di un forte interessamento dall’Arabia Saudita per Rafael Leao con tanto di offerta da 100 milioni di euro già presentata al Milan che però ha fatto firmare al portoghese un contratto con una clausola da 175 milioni di euro. L’offerta, perciò, non soddisfa il Milan che non sta pensando di cedere Leao ma potrebbe lasciarlo partire solo in caso di offerte irrinunciabili dal punto di vista economico. Secondo il Corriere dello Sport, la squadra interessata a Leao è l’Al Hilal che è campione uscente della Saudi Pro League ed ha già tra le sue fila Milinkovic-Savic, Koulibaly, Ruben Neves e Neymar. Proprio il talento brasiliano potrebbe portare l’Al Hilal a cercare un grande esterno perché l’intenzione è quella di separarsi da Neymar dopo una stagione da infortunato passata in Brasile. La situazione intorno a Leao rimane da monitorare anche se il portoghese sembra intenzionato a rimanere a Milano in cerca di una consacrazione anche a livello europeo.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, ANCHE BENNACER POTREBBE FINIRE IN ARABIA

Secondo gli ultimi rumors, il calciomercato Milan starebbe anche facendo i conti con l’eventuale uscita di Ismael Bennacer che ha deluso in questa stagione dopo essere rientrato da un lungo infortunio che sembra avergli compromesso la carriera. L’algerino cerca una nuova esperienza e potrebbe portare liquidità per il calciomercato Milan che è chiamato ad adattare la squadra all’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina. Anche su Bennacer ci sono gli arabi che monitorano la situazione e sono pronti ad offrire un ricco ingaggio anche se da parte dell’algerino non sono ancora arrivate dichiarazioni che confermino la volontà di lasciare il Milan in questa sessione di calciomercato.











