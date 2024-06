CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Tonali, clamoroso ritorno? Per Leao richiesta folle (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, BOMBA DALL’INGHILTERRA!

Il calciomercato del Milan potrebbe far registrare un clamoroso ritorno: quello di Sandro Tonali, fermo di fatto per una stagione dopo lo scandalo del calcioscommesse. Un’idea che sarebbe stata avallata direttamente da Zlatan Ibrahimovic, Tonali al Milan aveva un ruolo fondamentale da vero e proprio playmaker e Paulo Fonseca sarebbe sicuramente soddisfatto di una trattativa del genere, anche se non si può ignorare quanto il Milan abbia incassato dal Newcastle: gli inglesi non faranno di certo tornare indietro Tonali a buon mercato.

A lanciare la bomba è stato il giornalista, esperto di cose rossonere, Tiziano Crudeli a calciomercato.it: “L’operazione sarebbe uno scambio di calciomercato alla pari con Tomori: Tonali è un giocatore che può essere utile al centrocampo del Milan, ma serve qualche altro innesto. Servono giocatori che sappiano recuperare palla. E’ uno scambio che ci può stare, Tomori è reduce da un’annata deludente. Uno scambio alla pari senza investimenti va bene”.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, FOLLIE PER LEAO

Questa sera Rafael Leao si prepara a debuttare con il Portogallo agli Europei, per lui potrebbe scatenarsi una vera e propria asta in grado di sconvolgere il calciomercato del Milan, che potrebbe ricevere un’offerta per il suo asso lusitano da parte dell’Al-Hilal. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club saudita sarebbe pronto a fare un’offerta da circa 70 milioni di euro per il classe ’99, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la Saudi League con talenti di rilievo provenienti dall’Europa.

Rafael Leao ha dichiarato che prenderà una decisione sul suo futuro solo dopo gli Europei e a sua volta il Milan non ha intenzione di privarsi facilmente del suo punto di riferimento offensivo, nonché giocatore dal maggior tasso tecnico, seppur dalle prestazioi a volte atlalentanti. La clausola rescissoria del giocatore è fissata a 175 milioni di euro, e secondo guanto riferito da Moncada cifre inferiori non saranno prese in considerazione: l’Al-Hilal dovrà pagare la clausola, mostruosa, per arrivare davvero a portare Leao in Arabia.

