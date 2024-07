Calciomercato Roma/ Per Soulé è guerra di nervi con la Juve! El Nesyri, non è chiusa…(21 luglio 2024)

Calciomercato Roma: i Friedkin non vogliono aste per Soulé!

Nessuna asta per Matias Soulé. Nonostante l’argentino sia un concreto obiettivo del calciomercato della Roma, i giallorossi non sembrano disposti a giocare al rialzo nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta del Leicester. Come spiegato dal Corriere dello Sport, non è previsto alcun rilancio sull’offerta per il classe 2003: secondo il ds Ghisolfi, dopo un confronto con Lina Souloukou e Dan Friedkin, 20 milioni più bonus sarebbero una cifra adeguata per l’esterno ex Frosinone.

Un’offerta che la Juventus ritiene ancora troppo bassa e che dunque potrebbe portare i bianconeri ad aprire definitivamente le trattative con il Leicester, che invece offre intorno ai 30 milioni di euro. Nonostante ciò, l’argentino vorrebbe la Roma: ama l’Italia, ha già vissuto nel Lazio e lì ritroverebbe Dybala e Paredes, suoi connazionali. Con la Roma, inoltre, ha già pronto un contratto quinquennale e spera che presto le due società possano raggiungere un’intesa ma così potrebbe non essere e lo stallo potrebbe proseguire ancora a lungo.

Calciomercato Roma: in attacco ancora su El-Nesyri

Un nome che piace e non poco per il calciomercato della Roma è quello di Youssef En-Nesyri. Il calciatore, in uscita dal Siviglia, piace tanto a De Rossi che vorrebbe posizionarlo in attacco dopo l’addio di Lukaku. Il giocatore interessa però molto anche al Fenerbahce di Mourinho, che sembrerebbe pronto a fare la corsa per il marocchino: l’offerta da 30 milioni di euro al Siviglia è già arrivata e anche quella al giocatore, di 5 milioni a stagione. Tuttavia, al momento, l’attaccante sembrerebbe preferire la Roma.











